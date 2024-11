Boska Komedia 2024: Kraków ponownie centrum teatralnego świata

Boska Komedia 2024: święto nas wszystkich

"Ten festiwal to jest przede wszystkim święto nas wszystkich. Nawet ci, którzy się tu nie pokazują, wiedzą, jak jest ona ważny dla środowiska teatralnego, nie tylko w Polsce. Ten festiwal miał przez osiem lat trudny czas, była presja, ale miał też energię kumulacyjną tych wartości, w które wierzymy i które były na cenzurowanym. To jest pierwsza edycja po wyborach i skala tego festiwalu w tym roku była możliwa, dzięki ministerstwu kultury - trzeba na to zwrócić uwagę. Poza tym miasto Kraków traktuje ten festiwal bardzo poważnie i to jest dla nas niezwykle cenne" - mówił Bartosz Szydłowski, dyrektor artystyczny Boskiej Komedii, podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Bunkrze Sztuki w Krakowie.

"Nie byłoby tego festiwalu bez porozumienia i przymierza instytucji, które go wspierają zarówno od strony programowej, ale też logistycznej. Krakowskie sceny są otwarte na prezentacje - mamy i scenę Teatru Słowackiego, i Starego Teatru. W tym roku dołączyło do nas Nowohuckie Centrum Kultury, wracamy do Bunkra Sztuki, udostępniono nam też studio telewizyjne w Łęgu" - dodał.



17. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia odbywa się w tym roku pod hasłem "You Are So Fucking Special". Hasło inspirowane jest utworem brytyjskiego zespołu Radiohead i podkreśla indywidualizm twórczy artystek i artystów oraz wyjątkowość każdej ludzkiej historii. Szydłowski, podkreśla, że hasło to manifest akceptacji i afirmacji różnorodności.

Boska Komedia rozpoczyna się 6 grudnia. Znamy już cały program festiwalu - będzie co oglądać.



Boska Komedia 2024: Program festiwalu

Co w programie? Podczas tegorocznej edycji festiwalu zaprezentowanych zostanie ponad 20 spektakli, w tym produkcje z Polski i przedstawienia zagraniczne. Na szczególną uwagę zasługuje konkurs INFERNO, w ramach którego polskie spektakle będą oceniane przez międzynarodowe jury. Sekcja PURGATORIO zaprezentuje 8 spektakli pozakonkursowych, w tym dwa międzynarodowe. Natomiast sekcja PARADISO (7 spektakli) będzie jak co roku prezentacją młodych talentów, które podejmą się artystycznych wyzwań w poszukiwaniu własnej tożsamości teatralnej.

Konkurs INFERNO to wybór spektakli dokonany przez grono selekcjonerów (Jacek Cieślak, Małgorzata Jabłońska, Magdalena Piekarska, Jacek Wakar) oraz dyrektora artystycznego, ukazujących wewnętrzną temperaturę polskiej sceny w nowej rzeczywistości politycznej. To również próba odpowiedzi na pytanie, czy polski teatr nadal pozostaje miarodajnym narzędziem pomiaru nastrojów społecznych i czy wciąż pełni rolę lustra, w którym przeglądają się artyści.



W konkursie INFERNO jest 11 spektakli: "Wesele" Mai Kleczewskiej z Teatru im. J. Słowackiego, "Chłopi" Remigiusza Brzyka z Teatru Ludowego, "Piękna Zośka" Marcina Wierzchowskiego z Teatru Wybrzeże, "Dzieje grzechu" Wojtka Rodaka z Narodowego Starego Teatru w Krakowie, powraca Chór Kobiet Marty Górnickiej, prezentując "Matki. Pieśni na czas wojny". Poza tym widzowie obejrzą takie przedstawienia, jak: "Antygona w Molenbeek" Anny Smolar, "Persona. Ciało Bożeny" Jędrzeja Piaskowskiego z Teatru Zagłębia w Sosnowcu, "Człowiek z papieru" Jakuba Skrzywanka z warszawskiego Teatru Powszechnego, "Złote płyty" Mateusza Pakuły z wrocławskiego Capitolu, "Fobia" Markusa Öhrna i Karola Radziszewskiego z Nowego Teatru w Warszawie oraz "Elizabeth Costello" Krzysztofa Warlikowskiego.

PURGATORIO w tym roku zdominowane przez dwie międzynarodowe produkcje: "Quanta" w reżyserii Łukasza Twarkowskiego, który jest najgorętszym polskim nazwiskiem światowego teatru oraz "Neurony lustrzane" - legendarnego zespołu tanecznego Sasha Waltz & Guests, który spotyka Rimini Protokoll, reżyserem i autorem koncepcji jest Stefan Kaegi.

Ponadto w Krakowie pojawią się takie spektakle: "Zemsta" A. Fredry z Maciejem Stuhrem w reż. Michała Zadary w anturażu gangsterskim z Teatru Komedia z Warszawy oraz "Rewizor" m.in. z Tomaszem Karolakiem i Krystyną Tkacz w reż. Łukasza Kosa.

Wydarzeniem będą przedstawienia: "Ocalone" z Agnieszką Przepiórską w reż. Mai Kleczewskiej, "Polowanie na osy", adaptacja reportażu Wojciecha Tochmana o młodej zabójczyni skazanej na dożywocie, w reż. Natalii Korczakowskiej ze znakomitymi kreacjami Dominiki Ostałowskiej, Wiktorii Kruszczyńskiej oraz Mai Pankiewicz oraz "null & void" Agaty Siniarskiej.



W programie towarzyszącym są m.in. na takie spektakle jak: "Państwo" Jana Klaty z Teatru im. J. Słowackiego, "Requiem dla snu" Michała Nowickiego z Teatru Barakah, "Czy ja muszę to pamiętać. Hamlet" Anny Graczyk z Teatru sztuka na wynos, "Jak spieprzyliśmy wszystko" Pawła Szumca z Teatru KTO.

Twórcy teatrów będą mogli uczestniczyć w pitchingowych sesjach z profesjonalistami festiwalowymi z całego świata.



Boska Komedia: Młodzi twórcy w sekcji Paradiso

Nie zabraknie również spektakli młodych twórczyń i twórców w sekcji PARADISO. Absolwenci szkół poszukują nowego języka, przynoszą do teatru nowe tematy. To sekcja pełna zaskoczeń, tygiel, w którym kształtuje się przyszłość naszej polskiej sceny. Spektakle studenckie Akademii Sztuk Teatralnych z Krakowa, Wydziału Tańca w Bytomiu, pokazy egzaminów reżyserskich oraz debiutanckie spektakle Anny Obszańskiej, Tadeusza Pyrczaka, Barbary Bendyk i Hany Umedy.

W ramach festiwalu nie zabraknie spotkań z twórczyniami i twórcami, paneli dyskusyjnych, w tym dwóch międzynarodowych oraz nocnych rozmów w teatralnym klubie. Te wydarzenia tworzą unikalną atmosferę festiwalu, z roku na rok aktywizując nową publiczność, a nadzór kuratorski pełni nad nimi Agnieszka Kozak. W tym roku mocną kreację wizualną festiwalu przygotował Victor Soma.



Pełny program można znaleźć na stronie festiwalu.

Festiwal organizowany jest nieprzerwanie od 2008 roku przez Teatr Łaźnia Nowa, instytucję kultury Miasta Krakowa, a partnerem wydarzenia jest Instytut Adama Mickiewicza. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym finansującym festiwal jest Miasto Kraków.