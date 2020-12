Tom Selleck dał kelnerowi w restauracji 2020 dolarów napiwku

Gwiazdor serialu „Magnum” ma gest. Po posiłku w jednej z nowojorskich restauracji opłacił wynoszący 200 dolarów rachunek i zostawił aż 2020 dolarów napiwku. Kwota nie jest przypadkowa. Aktor w ten sposób przyłączył się do akcji #2020TipChallenge, której celem jest wspieranie branży gastronomicznej w dobie pandemii.

Tom Selleck /Lloyd Bishop/NBCU Photo Bank/NBCUniversal /Getty Images

Tom Selleck kolka dni temu wprawił w osłupienie kelnerów jednej z nowojorskich restauracji. Zostawił im gigantyczny napiwek w wysokości 2020 dolarów (prawie 7,5 tys. złotych). Jego wysokość dziesięciokrotnie przekraczała kwotę rachunku za posiłek, wynoszącą 200 dolarów. Na obsługę czekała też karteczka ze słowami "Z nadzieją na lepszy rok".



Gest Sellecka nagłośnił jego kolega z serialu telewizji CBS "Zaprzysiężeni" Donnie Wahlberg. To właśnie on zaprosił go do akcji #2020TipChallenge.



"Dowiedziałem się, że mój telewizyjny tata, Tom Selleck przyjął moje zaproszenie do akcji #2020TipChallenge i zostawił hojny napiwek w restauracji Elio’s na Upper East Side. (...) Nie rozpocząłem tego przedsięwzięcia, ale jestem dumny, że mogę być jego częścią. Tym, którzy w tym roku dali kelnerowi choćby najmniejszy napiwek - dziękuje!" - napisał Wahlberg na Twitterze. Zamieścił też zdjęcia - paragonu, na których Selleck dopisał kwotę napiwku oraz liściku, który zostawił dla obsługi.

Danny Wahlberg, którego rodzice pracowali w usługach, słynie z tego, że jest hojny dla kelnerów. W tym roku co najmniej dwukrotnie zostawiał napiwki w wysokości 2020 dolarów. W #2020TipChallenge wzięli też udział m.in. Adele i James Corden.