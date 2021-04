Tom Holland zagra człowieka, który miał aż 24 osobowości

Tom Holland wystąpi teraz w roli głównej w pierwszym sezonie serialowej antologii "The Crowded Room" ("Zatłoczony pokój"), która powstaje na zlecenie platformy streamingowej Apple TV+. Scenariusz liczącego dziesięć odcinków pierwszego sezonu będzie oparty na motywach książki Daniela Keyesa "Człowiek o 24 twarzach".

Tom Holland w serialu "The Crowded Room" wcieli się w prawdziwą postać. Zagra Billy'ego Milligana, pierwszego w historii człowieka, który nie został skazany za popełnione przestępstwa, dlatego, że cierpiał na rozszczepienie osobowości. W ciele Milligana kryły się aż 24 osobowości.

David ma 8 lat i wchłania cały ból. 14-letni Danny został kiedyś żywcem zakopany pod ziemią. Ragen kontroluje nienawiść, a Adalana szuka homoseksualnej kobiecej czułości. Billy natomiast śpi, bo kiedy tylko się zbudzi, znów będzie próbował popełnić samobójstwo. To tylko pięć z dwudziestu czterech twarzy Williama Milligana, jednego z najdziwniejszych przypadków, o jakich słyszały współczesna medycyna i wymiar sprawiedliwości.

USA, koniec lat 70. ubiegłego wieku. Na Uniwersytecie Stanowym Ohio dochodzi do serii gwałtów na studentkach. Policja szybko namierza sprawcę - jest nim młody mężczyzna, William (Billy) Milligan. Sprawa wydaje się oczywista, jednak od początku z zatrzymanym jest coś nie tak. Milligan zdaje się nie wiedzieć, o co pytają go policjanci. W areszcie próbuje odebrać sobie życie. By chronić mężczyznę przed nim samym, władze przysyłają doświadczoną panią psycholog - czytamy w oficjalnym opisie książki "Człowiek o 24 twarzach".

Autorem scenariusza na podstawie książki Keyesa będzie nagrodzony Oscarem za scenariusz do filmu "Piękny umysł" Akiva Goldsman ("Jestem legendą", "Mroczna wieża"). Nie jest to pierwszy projekt Apple TV+, w którym wystąpi Tom Holland. Niedawno premierę miał tam filmowy dramat z jego udziałem zatytułowany "Cherry: Niewinność utracona".

Holland to jeden z najbardziej zapracowanych obecnie aktorów. Zaraz po ukończeniu zdjęć do ekranizacji gry wideo "Uncharted" udał się na plan trzeciej części serii "Spider-Man", filmu "Spider-Man: No Way Home", który właśnie kręcony jest w Atlancie.