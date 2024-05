Tom Hiddleston wespnie się na Everest? Przygotowania do nowego filmu!

Już niebawem będziemy mieli szanse zobaczyć ciekawy film o zdobywcach Mount Everest: szerpie Tenzingu Norgayu i jego kompanie, Nowozelandczyku sir Edmundzie Hillarym.

"Tenzing": Wyprawa na Everest

Studio See-Saw Films przygotowuje realizację filmu "Tenzing", za którą będzie odpowiadał m.in. producent filmu "Jak zostać królem". Produkcja ma skupić się na wyprawie z 1956 roku, która zakończyła się zdobyciem szczytu Mount Everest.



Obecnie trwają poszukiwania do tytułowej roli szerpy Tenzinga Norgaya, ale wiemy już, że w rolę kompana, sir Edmunda Hillary’ego wcieli się Tom Hiddleston znany np. z ostatnich występów w uniwersum Marvela jako Loki. W filmie pojawi się także Willem Dafoe ("Biedne istoty") w roli dowódcy angielskiej ekspedycji, pułkownika Johna Hunta.

Za film będzie odpowiedzialna Jennifer Peedom, która jest blisko związana ze wspólnotą szerpów i ma wyłączne prawa do opowiedzenia historii Tenzinga. Za scenariusz odpowiada Luke Davies ("Lion. Droga do domu").

"Nie mogłabym być bardziej zachwycona możliwością przeniesienia historii Tenzinga Norgaya na ekran. Pracowałam nad tym filmem przez całą moją karierę i jestem niesamowicie wdzięczna rodzinie Tenzinga za powierzenie mi tego filmu. Jestem podekscytowana możliwością współpracy z See-Saw Films i naszą niesamowitą obsadą, aby ożywić tę historię. Tom Hiddleston i Willem Dafoe to dwaj najhojniejsi i najbardziej utalentowani aktorzy w branży, więc połączenie ich z naszą znakomitą obsadą z Himalajów będzie elektryzujące. Nie mam wątpliwości, że ten film odbije się szerokim echem. Każdy z nas ma swoje góry do zdobycia, a ten film pokazuje nam, do czego naprawdę zdolni są ludzie" - powiedziała zachwycona Jennifer Peedom.

"Tenzing": O czym będzie film?

Tenzing Norgay był Tybetańczykiem, który wraz z nowozelandzkim alpinistą Edmundem Hillarym postanowił osiągnąć nieosiągalne — dokonał czegoś, co wydawało się być niemożliwe: dotarł na szczyt Mount Everest. Tybetańczyk musiał stawić czoła nie tylko pogodzie i skrajnym warunkom na górze, ale też polityce.

Norbu Tenzing, syn Tenzinga Norgaya, skomentował:

"Jen to ktoś, kto zdobył szacunek naszych ludzi, rozumie społeczność i jest głęboko zanurzony w naszej kulturze. Jest wspaniałą osobą, której ufamy. Przez całe życie interesowała ją historia mojego ojca Tenzinga Norgaya. Jestem zachwycony, że podjęła się tego projektu i nie mogę się doczekać, aż świat zobaczy, kim był mój ojciec".

Początek zdjęć zaplanowany jest na wiosnę 2025 roku.