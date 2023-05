Dla Mike'a Flanagana ekranizacje twórczości Stephena Kinga to nic nowego. Przeniósł już na ekran powieści "Gra Geralda" oraz "Doktor Sen" . Pracuje też nad serialową wersją "Mrocznej wieży", a w planach miał również nakręcenie prequela "Lśnienia" oraz ekranizację "Przebudzenia" z 2014 roku. Obydwa projekty zostały jednak skasowane przez studio Warner Bros. Discovery.



"The Life of Chuck": Kolejna ekranizacja Stephena Kinga

Jak informuje "Deadline", zamknięcie innych projektów opartych na twórczości Kinga nie powstrzymało Flanagana. Kolejną adaptacją prozy Króla Horrorów będzie produkcja o roboczym tytule "The Life of Chuck". Ma ona być utrzymana w klimacie takich filmów jak "Stań przy mnie", "Zielona mila" czy "Skazani na Shawshank". Prace nad tym obrazem trwają już od kilku miesięcy, a scenariusz został napisany przed rozpoczęciem strajku scenarzystów.

"Życie Chucka" to opowiadanie z antologii "Jest krew...". Przed nim zekranizowano z tego zbioru "Telefon pana Harrigana". Bohaterem "Życia Chucka" jest Charles Krantz. W książce poznajemy trzy alternatywne historie jego życia opowiedziane od końca, czyli śmierci Krantza w wieku 39 lat z powodu guza mózgu, do początku, czyli jego dzieciństwa w rzekomo nawiedzonym domu. W roli Chucka wystąpi Tom Hiddleston , a Markowi Hamillowi przypadła w udziale rola Albiego.

Producentem adaptacji "Życia Chucka" jest firma FilmNation, dla której jest to jeden z kilku projektów, jaki zaprezentuje na targach filmowych zorganizowanych przy okazji tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes. Innymi jej nadchodzącymi produkcjami są komedia "The Invite" z Amy Adams i Paulem Ruddem, sensacyjny thriller "The Cooler" z Dave'em Bautistą oraz "Voyagers" z Andrew Garfieldem.