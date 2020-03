Tom Hanks ma koronawirusa. Wstrzymano prace nad filmem

"Poczuliśmy się z żoną trochę zmęczeni, przeziębieni, pojawiły się jakieś bóle. Zgodnie z zaleceniami zbadaliśmy się na obecność koronawirusa. Wynik testu okazał się dodatni" - poinformował na Instagramie, przebywający w Australii Tom Hanks. Wraz z małżonką Ritą Wilson w najbliższych dniach poddany będzie kwarantannie. Już wiadomo, że choroba wpłynie na najbliższe plany zawodowe aktora.

Na razie nie wiadomo, kiedy Tom Hanks będzie mógł wrócić na plan /Jeff Kravitz/FilmMagic /Getty Images

Tom Hanks jest w Australii zawodowo. Trwają tam właśnie zdjęcia do najnowszego filmu Baza Luhrmanna, który będzie biografią Elvisa Presleya. Hanks wciela się w nim w postać menadżera gwiazdy, pułkownika Toma Parkera. W związku z oświadczeniem Toma Hanksa, studio Warner Bros. zdecydowało się wstrzymać produkcję filmu.



"Mamy świadomość tego, że jeden z członków naszej ekipy filmowej pracującej nad filmem o Elvisie, zbadał się na obecność wirusa COVID-19 i wynik tego testu był dodatni. Ściśle współpracujemy z australijskimi służbami zdrowia, aby zidentyfikować każdego, kto miał, bądź mógł mieć z nim kontakt. Zdrowie i bezpieczeństwo członków naszego studia jest zawsze naszym priorytetem. Podejmiemy wszelkie środki ostrożności, by chronić każdego, kto pracuje nad naszymi filmami na całym świecie. Osoba z dodatnim wynikiem testu na obecność koronawirusa aktualnie otrzymuje stosowne leczenie" - poinformował przedstawiciel studia Warner Bros.

Nie wiadomo, czy ktoś inny z ekipy filmowej został już zbadany na obecność wirusa. W filmie występują m.in. Austin Butler w roli Elvisa Presleya, Maggie Gyllenhaal i Rufus Sewell w rolach rodziców Elvisa oraz Olivia DeJonge jako Priscilla Presley. Premierę filmu zaplanowano na 1 października 2021 roku.

W 2020 roku mają się odbyć premiery jeszcze trzech innych filmów z Tomem Hanksem. Niedawno zaprezentowany został zwiastun widowiska wojennego "Greyhound", który ma być zaprezentowany 26 czerwca. Zdjęcia do niego zostały już ukończone. Na chwilę obecną nie wiadomo, jak wygląda sytuacja z dwoma pozostałymi filmami, w których obsadzie jest Hanks. To dramat science-fiction "BIOS" (premiera 2 października) oraz western "News of the World" (premiera 25 grudnia).

Wideo "Greyhound": Official Trailer (HD)

Fanów Toma Hanksa oraz aktorki i piosenkarki Rity Wilson uspokaja syn pary artystów - Chet. W opublikowanym w mediach społecznościowych filmie odniósł się do ich choroby. "To prawda, moi rodzice mają koronawirusa. Wariactwo. Oboje przebywają w Australii, gdzie mój tata kręci film. Właśnie rozmawiałem z nimi przez telefon. Czują się dobrze. Nie są nawet aż tak chorzy. Nie martwią się tym. Nie wariują, ale poddali się obowiązkowym procedurom medycznym. Doceniam wszystkie wasze wyrazy troski o zdrowie moich rodziców, ale uważam, że wszystko będzie dobrze" - powiedział.