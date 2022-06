" Elvis " Baza Luhrmanna opowiada historię dojścia Elvisa Presleya do sławy i jego skomplikowanej relacji z menedżerem, Tomem Parkerem.

Tego ostatniego gra właśnie Tom Hanks . Z kolei w króla rock&rolla wcielił się Austin Butler . Premiera produkcji odbyła się podczas tegorocznego festiwalu w Cannes, gdzie obraz otrzymał 12-minutową owację na stojąco.

Kilka dni temu ekipa "Elvisa" gościła z kolei w australijskim Gold Coast, gdzie powstała część zdjęć do filmu.



Wideo "Elvis" [trailer]

"Nie ma lepszego miejsca na świecie do kręcenia filmów niż tutaj, w Gold Coast" - mówił Tom Hanks. - "Kręciłem filmy w Maroku, Los Angeles, Nowym Jorku, Seattle i Berlinie. Żaden z nich nie ma tego, co Gold Coast, a co to jest? Dwa słowa. Żadne z tych miast nie ma Dana Murphy'ego (lokalny sklep z alkoholami - przyp. red.). Co za człowiek, którego poznałem całkiem dobrze".

W trakcie imprezy fani Toma Hanksa zauważyli jednak, że aktorowi drży prawa ręka. Najlepiej widać to było w momentach, gdy trzymał mikrofon. Chwilami wydawało się, że z trudem powstrzymuje drgawki.

W związku z tym w sieci zaczęły pojawiać się domysły, że Hanks może poważnie chorować. Choć gwiazdor sprawy nie skomentował, fani przypomnieli, że w filmie "Szeregowiec Ryan" aktor zagrał żołnierza cierpiącego na PTSD. Ręce trzęsły się mu z powodu ogromnego stresu, jaki przeżył.



Wideo "Elvis" [trailer 2]