Tom Hanks: Szczęście odnalazł u boku drugiej żony

Tom Hanks należy do najpopularniejszych współczesnych aktorów, aż trudno uwierzyć, że jest obecny na ekranach już od ponad czterech dekad! Ulubieniec Ameryki jest również jednym z niewielu gwiazdorów stałych w uczuciach. W latach 1978-1987 był żonaty z aktorką Samanthą Dillingham, z którą ma dwoje dzieci. Małżeństwo aktorów nie układało się zbyt dobrze. Tom Hanks niemal nieustannie pracował, by utrzymać rodzinę. Po kilku latach małżeństwa Samantha wzniosła o rozwód.

Kolejna ukochana została miłością życia aktora, który w 1988 roku poślubił Ritę Wilson . Aktorzy poznali się kilka lat wcześniej na planie jednego z seriali. Uczuciem zapałali do siebie dopiero po ponownym spotkaniu, podczas pracy nad filmem "Ochotnicy". "W 1985 roku popatrzyliśmy na siebie i wiedzieliśmy, że to jest to. Choć wcześniej już razem pracowaliśmy, Amor chyba potrzebował czasu" - mówił aktor w jednym z wywiadów. "Ustaliliśmy, że urodziliśmy się w tym samym 1956 roku, lubimy te same filmy, książki i muzykę. Rozmowa się przeciągała. Nazajutrz zrozumieliśmy, że chcemy ją kontynuować przez resztę życia" - wspominała z kolei Wilson.

Tom Hanks i Rita Wilson: "Miłość jest wszystkim"

Zdjęcie Tom Hanks i Rita Wilson podczas ślubu / Jim Smeal/Ron Galella Collection / Getty Images

Tom Hanks wielokrotnie publicznie zachwycał się swoją żoną. "Ludzi takich jak ona trudno znaleźć. Jest cierpliwa, zabawna, nigdy nie powiedziała o mnie ani moich (nie zawsze mądrych!) rolach złego słowa. W dodatku kiedy w 2013 roku zdiagnozowano u mnie cukrzycę, okazało się, że ma zadatki na świętą. Zachowała spokój, gdy wyszło na jaw, że już jako 36-latek miałem za wysoki poziom cukru we krwi, ale zignorowałem przestrogi lekarzy" - mówił kilka lat temu.

"Obiecaliśmy sobie, że stworzymy fajny, dojrzały związek. Udało się, choć sami w to nie wierzyliśmy" - przyznała Wilson. Jak do tej pory są wierni swojej obietnicy. Pod koniec kwietnia aktorska para obchodziła 35. rocznicę ślubu. Z tej okazji aktorka opublikowała ich wspólne zdjęcie z podpisem "35 lat małżeństwa. 30 kwietnia 1988. Miłość jest wszystkim".