Zaprezentowane w mediach społecznościowych zakulisowe nagranie, zostało wykonane we wrześniu 2020 roku w Norwegii. Pokazuje ono, jak pracochłonne są przygotowania do skomplikowanych ujęć kina akcji. Po tym nagraniu fani "Mission: Impossible" mogą mieć pewność, że Tom Cruise nie poszedł na łatwiznę, wręcz przeciwnie, ponownie postanowił przekroczyć granice niemożliwego.

Tom Cruise: Skok motocyklem z klifu

Na dziewięciominutowym wideo widać rozległą, wysoką rampę, zbudowaną tuż przed kilkusetmetrowym urwiskiem. To po niej gwiazdor przejedzie na motorze, aby następnie skoczyć w otchłań klifu. "To najbardziej niebezpieczny z naszych dotychczasowych wyczynów. Pracujemy nad tym od lat. To będzie skok motocyklem z klifu, połączony ze skokiem B.A.S.E."- wyjaśnił na nagraniu Cruise. "Marzyłem o tym od dziecka, w tym wszystkim liczy się jedno... widzowie" - dodał.

Aby wykonać tę skomplikowaną sekwencję kaskaderskich popisów - które jeden z członków ekipy określił mianem "największego kaskaderskiego wyczynu w historii kina" - gwiazdor musiał poświęcić wiele miesięcy na wyczerpujące i szczegółowe treningi skoków B.A.S.E, skydivingu, wyczynów motocrossowych. Później każdy element był powtarzany do czasu aż stał się niemal mechaniczny, by gwiazdor mógł przed kamerą zaprezentować formę, której nie powstydziliby się profesjonalni kaskaderzy.

Wideo Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One | The Biggest Stunt in Cinema History (Tom Cruise)

Tom Cruise: 500 skoków ze spadochronem

Przed tym wyczynem, gwiazdor wykonał ponad 500 skoków ze spadochronem i 13 tys. skoków motocrossowych. Później "odegrał" całą scenę sześciokrotnie, dbając o każdy najmniejszy szczegół ujęcia. Po jednym z tych perfekcyjnych skoków i szczęśliwym lądowaniu zauważył np., że zbyt wcześnie "wypuścił" motocykl, zatem powtórzył ujęcie.