"Począwszy od 'Mission: Impossible', Tom Cruise rozwinął talent producencki, który dorównał jego niezwykłemu talentowi aktorskiemu. Tom podchodzi do produkcji z taką samą wielką dbałością o szczegóły, jaką wykazuje we wszystkich swoich zawodowych przedsięwzięciach. Jego zaangażowanie w opowiadanie odważnych, wciągających historii (...) zaowocowało kilkoma z najpopularniejszych filmów w historii" - napisali we wspólnym oświadczeniu prezesi Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych, Donald De Line i Stephanie Allain, uzasadniając przyznanie 60-letniemu Cruise'owi nagrody za całokształt twórczości im. Davida O. Selznicka (producent mający na swoim koncie m.in. "Przeminęło z wiatrem").

Tom Cruise z nagrodą im. Davida O. Selznicka

Jak informuje Associated Press, gwiazdor odbierze to wyróżnienia podczas gali, która 25 lutego odbędzie się w hotelu The Beverly Hilton w Beverly Hills. Uroczystość nie będzie transmitowana w telewizji.

Wśród dotychczasowych laureatów nagrody im. Davida O. Selznicka są m.in. Steven Spielberg i odpowiadająca za cykl filmów o Bondzie, Barbara Broccoli.

Po ogromnym sukcesie komercyjnym "Top Gun: Maverick" bardzo prawdopodobne jest, że wkrótce kolekcja nagród Cruise'a wzbogaci się o kolejne statuetki.