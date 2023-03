Bruce Willis odnowił przysięgę małżeńską. Jest nagranie

Marzec to wyjątkowy miesiąc dla rodziny Bruce'a Willisa . 19 marca aktor obchodzi urodziny, a dwa dni później wypada rocznica jego ślubu z Emma Hemming Willis . W tym roku, w dniu 68. urodzin gwiazdora, jego żona opublikowała poruszające nagranie, w którym opowiedziała o bólu towarzyszącym jej w tym szczególnym momencie. "Poranek zaczęłam od płaczu. Widać to doskonale po moich opuchniętych oczach. Ludzie ciągle mówią mi: 'Och, jesteś taka silna, nie wiem, jak to robisz'. Cóż, nie dano mi wyboru. Żałuję, że go nie dostałam. Ale wychowuję też dwójkę dzieci, więc czasami po prostu trzeba wziąć się w garść i być dorosłą. I to właśnie robię. Prawda jest taka, że każdego dnia czuję smutek. W dniu jego urodzin ten smutek jest jeszcze bardziej dojmujący" - wyznała modelka.

Bruce Willis nie wie, że ma rocznicę ślubu

Teraz żona gwiazdora podzieliła się kolejną smutną refleksją. Okazją ku temu była wczorajsza rocznica ślubu pary. "Dziś mija 14 lat od chwili, gdy poślubiłam największą miłość swojego życia. Obudziłam się niezwykle wzruszona, a moje myśli wciąż wracały do wczorajszego aktu dobroci innej osoby, którym chcę się podzielić, bo mnie zainspirował" - zaczęła swą opowieść Hemming Willis. Ów akt dobroci to podarunek, który dostała z okazji rocznicy. Nie od męża, który nie jest już bowiem świadom tego, jakie święto wypada danego dnia, ale od przyjaciółki. "Zostawiła pod moimi drzwiami śliczny bukiet kwiatów z karteczką, na której było napisane: 'Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy ślubu’'" - zdradziła modelka.

Zdarzenie to uzmysłowiło jej, jak bolesne dla ludzi zajmujących się chorymi mogą być pozornie radosne święta, takie jak rocznice czy urodziny. "To sprawiło, że zastanowiłam się nad tym, jak trudne są te 'specjalne okazje' dla opiekunów. Bo choć w normalnych okolicznościach nasza ukochana osoba odnotowałaby ten wyjątkowy dzień, przy zmianach w mózgu jest zwyczajnie niemożliwe. Tak to niestety wygląda. A zatem, jeśli znasz kogoś, kto opiekuje się kimś innym, nie pytaj, co możesz zrobić - po prostu to zrób. Ten przypadkowy akt dobroci, którego doświadczyłam, pozostanie ze mną na długo" - zakończyła swój wpis Hemming Willis.

Bruce Willis odnowił przysięgę małżeńską. Jest nagranie

Wkrótce potem żona gwiazdora zamieściła krótki filmik z uroczystości odnowienia przysięgi małżeńskiej, która odbyła się w 2019 roku. Widać na nim nie tylko Emmę i Bruce'a, ale też ich córki, a także córki aktora z pierwszego małżeństwa. Modelka podziękowała zaangażowanym w organizację tej ceremonii członkom rodziny i przyjaciołom - m.in. byłej żonie Willisa, Demi Moore , która filmowała uroczystość. "Gdy obchodziliśmy 10. rocznicę ślubu, postanowiliśmy odnowić przysięgę w tym samym miejscu, w którym powiedzieliśmy sobie 'tak'. Tak bardzo się cieszę, że to zrobiliśmy. Wykorzystuj każdą okazję do zjednoczenia się z bliskimi. To są te piękne momenty, które pozostaną w twojej pamięci do końca życia" - wyznała w podpisie nagrania żona Willisa.

Bruce Willis rok temu zakończył karierę aktorską. Jego bliscy w specjalnym oświadczeniu ujawnili wtedy, że tę decyzję wymusiła poważna choroba, której skutkiem są postępujące zaburzenia poznawcze. W lutym tego roku rodzina gwiazdora "Szklanej pułapki" ujawniła, że pojawiła się nowa diagnoza, lekarze ustalili, że Willis cierpi on na demencję czołowo-skroniową - nieuleczalną chorobę neurodegeneracyjną, do której objawów należą problemy z pamięcią, koncentracją i mową oraz zmiany osobowości i zachowania.