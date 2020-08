Tom Cruise na premierze filmu "Tenet"

Tom Cruise zamieścił na Twitterze 34-sekundowy filmik, na którym widzimy go uczestniczącego w londyńskim pokazie filmu "Tenet". "To wspaniale móc wrócić do kinowej sali!" - ekscytuje się na nagraniu hollywoodzki gwiazdor.

Tom Cruise na premierze filmmu "Tenet" /@TomCruise / Twitter

34-sekundowe nagranie, które Cruise zamieścił we wtorkowy wieczór na swoim koncie na Twitterze, opatrzone zostało podpisem: "Wielki film. Wielki ekran. Podobało mi się".

Dziennikarz "Guardiana" Stuart Heritage zasugerował, że zamieszczone przez Cruise'a wideo to nie spontaniczne nagranie, tylko element starannie zaplanowanej przez agentów aktora strategii, mającej zachęcić widownię do powrotu do kinowych sal.

Na kinową premierę czeka bowiem nowa część "Top Gun", w której Cruise powrócił do roli Pete'a "Mavericka" Mitchella.

Najpierw premierę "Top Gun: Maverick" przesunięto o pół roku - z grudnia 2020 roku na 2 lipca 2021 roku. Potem, w związku z pandemią koronawirusa, zdecydowano, że oczekiwany obraz trafi na duży ekran dopiero w grudniu 2021.



"Wiem, że wielu z was czekało 34 lata. Niestety, będziecie musieli wytrzymać trochę dłużej. 'Top Gun Maverick' wyląduje w grudniu. Uważajcie na siebie, wszyscy" - Cruise napisał w kwietniu.

Akcja filmu "Top Gun: Maverick" rozgrywa się ponad 30 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Pete "Maverick" Mitchell (w tej roli Cruise) jest instruktorem lotnictwa. Gdy zaczyna szkolić grupę młodych pilotów, spotyka syna dawnego przyjaciela, który zginął w czasie jednej z misji. Bohater będzie musiał zmierzyć się z wyzwaniami przyszłości i stawić czoła demonom przeszłości.



"Sekwencje przedstawiające loty w przestworzach są naprawdę imponujące. Myślę, że to film, który warto obejrzeć na dużym ekranie" - twierdzi partnerująca Cruise'owi Jennifer Connelly.