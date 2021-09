Tom Cruise ma pecha?​ Premiery jego dwóch filmów znów przesunięte

Nie są to pierwsze zmiany dat premier dwóch widowisk z Tomem Cruisem. Przez ostatnie półtora roku terminy kinowego debiutu filmów "Top Gun: Maverick" i "Mission: Impossible 7" przekładane były kilkukrotnie. Powodem była pandemia COVID-19 i zbyt duże prawdopodobieństwo, że zyski z kin nie pokryją kosztów produkcji i marketingu tych kosztownych tytułów. Znaczne przesunięcie premiery filmu "Top Gun: Maverick" to duży cios dla branży kinowej. Właściciele kin liczyli na to, że kontynuacja hitu z 1986 roku zachęci widzów do powrotu przed ekrany.



Innym filmem studia Paramount z nową datą premiery jest film "Jackass Forever". Nowy odsłona kultowej komedii "Jackass" z Johnnym Knoxvillem i Stevem-O miała trafić do kin jeszcze w tym roku. Jej premiera zaplanowana była na 22 października. Fani serii będą jednak musieli poczekać nieco dłużej. Jak informuje portal "Variety", aktualnie jest on w planach dystrybucyjnych na 4 lutego przyszłego roku.

Zwolnienie daty 19 listopada przez film "Top Gun: Maverick" spowodowało jeszcze jedno przesunięcie w kalendarzu premier. Na ten dzień studio Sony przeniosło premierę filmu "Pogromcy duchów. Dziedzictwo", który pierwotnie miał trafić do kin tydzień wcześniej - 11 listopada.

W tym roku kinomanów wciąż jeszcze czeka sporo interesująco zapowiadających się filmów. To przede wszystkim nowa część przygód agenta Jamesa Bonda, film "Nie czas umierać", który w Polsce będzie można zobaczyć od 1 października. Inne ciekawe tytuły to "Drogi Evanie Hansenie" (światowa premiera 24 września), "Venom 2: Carnage" (15 października), "Eternals" (5 listopada), "West Side Story" (10 grudnia) oraz "The Matrix: Resurrections" (22 grudnia).