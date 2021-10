Tom Cruise rzadko pojawia się publicznie w towarzystwie swoich dzieci, które unikają zainteresowania ze strony mediów. Nic więc dziwnego, że ich obecność na meczu baseballa w San Francisco, wzbudziła zainteresowanie.

Tom Cruise: Ciężko go rozpoznać

Największe poruszenie wzbudził jednak wygląd gwiazdy filmu "Top Gun". Część osób nie wierzyła, że zdjęcia faktycznie przedstawiają słynnego aktora. Inne wyraziły niepokój o jego stan zdrowia.

Pojawiły się również głosy, że aktor w przerwie od pracy sobie pofolgował, a także, że być może jego wygląd jest skutkiem ubocznym stosowania jakichś leków. Najczęściej pojawia się jednak pytanie: "Co Tom Cruise zrobił ze swoją twarzą?".

"Na początku czułem się trochę źle, że wszyscy śmieją się z twarzy Toma Cruise'a, bo to naprawdę wygląda na jakiś skutek uboczny. Ale potem przypomniałem sobie, że spędził dziesięciolecia, na krytykowaniu ludzi za przyjmowanie leków" - skomentował internauta, odnosząc się tym samym do wypowiedzi Cruise'a na temat osób, które leczą depresję przy pomocy antydepresantów.

"Tom Cruise albo przybrał na wadze, albo ma twarz pełną wypełniaczy. Obstawiam na wypełniacze" - skomentował jeden z użytkowników Twittera.

Tom Cruise: Kariera

Jeden z najbardziej znanych obecnie aktorów amerykańskich urodził się 3 lipca 1962 r. w Syracuse w stanie Nowy Jork, jako Thomas Cruise Mapother IV, syn inżyniera elektronika Thomasa Mapothera i nauczycielki Mary Lee Mapother. Rodzice przyszłego gwiazdora - którzy rozwiedli się, gdy miał 11 lat - często się przeprowadzali, co wpłynęło na życie Toma i jego trzech sióstr. Nim Cruise ukończył 14 lat, uczył się w 15 różnych placówkach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

W szkole średniej należał do drużyny zapaśników - jego plany sportowe przekreśliła jednak kontuzja kolana. "Młodzieniec wrażliwy, religijny, który myślał o tym, by zostać księdzem" - tak Cruise'a z okresu, gdy był nastolatkiem, opisał znany amerykański portal filmowy IMDb. Po skończeniu szkoły Tom przeprowadził się do Nowego Jorku. Już wtedy myślał o aktorstwie. Zaczął od chodzenia na castingi do reklam.

W kinie Cruise zadebiutował w 1981 r., jako 19-latek, w filmie Franco Zeffirellego "Niekończąca się miłość". W tym samym roku wystąpił w wojskowej "Szkole kadetów" Harolda Beckera, razem z Seanem Pennem i Timothym Huttonem, zwracając na siebie uwagę krytyki. W 1983 r. zagrał w "Wyrzutkach" Francisa Forda Coppoli i "Ryzykownym interesie" Paula Brickmana, a w 1985 r. w nominowanej do Oscara produkcji fantasy "Legenda" w reżyserii Ridleya Scotta. Nie wyglądał wtedy jeszcze jak milion dolarów, a złośliwi mogą powiedzieć, że wręcz był najlepszym odzwierciedleniem słów: nie ma ludzi brzydkich, są tylko biedni.

Przełomowym dla kariery Cruise'a okazał się zrealizowany rok później przez Tony'ego Scotta film akcji "Top Gun" (1986), opowiadający o szkole pilotów marynarki wojennej. Aktor wystąpił tam razem z Kelly McGillis i Valem Kilmerem. Po "Top Gun" (sequel produkcji zapowiadany jest na 2022 rok), który przyniósł producentom dochody w wysokości 350 mln dolarów, Cruise zyskał światową sławę. Później już prawie każdego roku można go było oglądać w głośnych i kasowych produkcjach.