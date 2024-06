Jakie filmy zobaczymy w tegorocznym paśmie ON AIR?

ON AIR to pasmo, które umożliwia uczestnikom festiwalu obejrzenie wielu ciekawych, premierowych produkcji, które pochodzącą z całego świata. Wszystkie dziewięć tytułów, które będzie można w tym roku zobaczyć, cechuje nieszablonowość, zaskakująca forma, niebanalna treść i co najważniejsze - niepokorność.

W sekcji konkursowej znalazły się takie produkcje, jak:

"78 days" (2024, reż. Emilija Gašić) - wstrząsająca opowieść o bombardowaniu Serbii przez siły zbrojne NATO.

"All About the Levkoviches" (2024, reż. Ádám Breier) - historia żydowskiej rodziny, która próbuje odbudować relacje w wyniku doświadczonej tragedii.

"Elbow" (2024, reż. Aslı Özarslan) - o bohaterce, która usilnie poszukuje pracy i decyduje się na wyjazd do Istambułu.

"Girls Will Be Girls" (2024, reż. Shuchi Talati) - film ukazujący historię uczęszczającej do szkoły w Himalajach zdolnej uczennicy, która w wyniku zauroczenia zaczyna kwestionować narzucone zasady.

"Je’vida" (2023, reż. Katja Gauriloff) - pierwszy w historii film fabularny opowiedziany w lapońskim dialekcie skolt, którym mówi dzisiaj zaledwie 300 ludzi na świecie. Opowie o poznawaniu i docenianiu własnych korzeni.

Zdjęcie Kadr z filmu "Je’vida" (reż. Katja Gauriloff)

"Me, Maryam, The Children and 26 Others" (2024, reż. Farshad Hashemi) - historia samotnej kobiety, która pozwala na wynajęcie własnego domu ekipie filmowej. W wyniku tej decyzji jej codzienność zostaje wywrócona do góry nogami.

"Solitude" (2023, reż. Ninna Pálmadóttir) - o wyjątkowej relacji małomównego rolnika z islandzkiej wsi, który po przeprowadzce do stolicy odnajduje nić porozumienia z małym chłopcem.

Zdjęcie Kadr z filmu "Solitude" (reż. Ninna Pálmadóttir)

"The Lost Boys" (2023, reż. Zeno Graton) - przykład kina społecznego, którego akcja toczy się w zakładzie poprawczym i opowiada o kształtowaniu się emocjonalności i wrażliwości.

"The Rapture" (2023, reż. Iris Kaltenbäck) - przedstawi losy bohaterki, której jedno kłamstwo przemienia się w lawinę nie do zatrzymania. Kobieta spotyka atrakcyjnego Milo i zaczyna tworzyć fałszywą opowieść.

Warto wspomnieć, że twórcy dzieł "Je'vida", "All About the Levkoviches", "78 days", "Elbow" i "Solitude" zawitają do Torunia, by opowiedzieć więcej o swojej pracy.

MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze: Skład jury konkursu

Na jury czeka niełatwe zadanie, ponieważ każdy z tytułów zapowiada się niezwykle obiecująco. Wiemy już jednak, komu przypadnie wybór najlepszego filmu.

Skład tegorocznego jury konkursu głównego MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze prezentuje się następująco: Kinga Dębska, Katarzyna Figura, Damian Kocur, Wojciech Urbański oraz Zbigniew Zamachowski.

Zwycięzca Grand Prix festiwalu, czyli Złotego Anioła konkursu ON AIR, zostanie ogłoszony 29 czerwca podczas gali zamknięcia wydarzenia.

