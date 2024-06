Jerzy Skolimowski ze Zlotym Aniołem

Jerzy Skolimowski to wybitny reżyser, scenarzysta, aktor, producent, poeta i malarz. Zdobywca Złotego Niedźwiedzia w Berlinie, Nagród Specjalnych Jury w Cannes i Wenecji, Złotych Lwów w Gdyni, Polskich Nagród Filmowych - Orły oraz wielu innych prestiżowych wyróżnień, w tym nominacji do Oscara za film " IO". W tym roku mija 60 lat od realizacji jego fabularnego debiutu, "Rysopisu", który widzowie festiwalu wraz z pięcioma innymi dziełami artysty będą mogli zobaczyć na dużym ekranie w ramach jego retrospektywy.



"Jerzy Skolimowski to niekwestionowany mistrz polskiej i światowej kinematografii. Jego twórczość na stałe zapisała się złotymi zgłoskami w historii kina, a kolejne dzieła artysty dostarczają nam niezwykłych przeżyć i jak zawsze skłaniają ku głębokiej, intensywnej refleksji. To dla mnie wielki zaszczyt, że podczas tegorocznej edycji będziemy mogli uhonorować go Złotym Aniołem za niepokorność twórczą. Artystę, który każdorazowo zaprasza widza w zaskakującą i jedyną w swoim rodzaju filmową podróż po świecie i samym sobie" - mówi Kafka Jaworska, dyrektorka MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze.

Zbigniew Zamachowski nagrodzony za niepokorność twórczą

"W gronie tegorocznych laureatów znajdzie się również Zbigniew Zamachowski, którego droga twórcza sama w sobie jest encyklopedią i swoistym przewodnikiem po historii polskiego kina. Jego role, zawsze odważne, bezkompromisowe i zaskakujące, to wyżyny aktorskiego kunsztu, który towarzyszy nam już od wielu lat. Szlaki każdej studentki i studenta filmoznawstwa zawsze wyznaczają reżyserzy i nurty filmowe, ale i aktorskie talenty. Zbigniew Zamachowski należy właśnie do tego grona aktorów, które prowadzi nas po zaułkach sztuki filmowej" - dodaje dyrektorka festiwalu.

Zbigniew Zamachowski to artysta wszechstronny. Widzowie znają go nie tylko z różnorodnych ról teatralnych i filmowych, ale także jako autora muzyki i tekstów oraz głos kultowych postaci animowanych. Aktor otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień, m.in. Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego, Polską Nagrodę Filmową - Orły i nagrody za pierwszoplanowe role męskie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Uhonorowany Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis artysta zasiądzie w tegorocznym jury konkursu głównego podczas MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze.

22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest. Kujawy i Pomorze odbędzie się w dniach 25-30 czerwca w Toruniu.