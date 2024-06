Konkurs From Poland: Refleksja nad polskim kinem

W tym roku w konkursie From Poland widzowie będą mieli okazję zobaczyć 13 tytułów, które zdobyły już na innych festiwalach powszechne uznanie czy są wyróżniane z powodu nowatorstwa, przełomowości w poruszanych tematach czy niezapomnianych aktorskich kreacji.

"Konkurs 'From Poland' to przegląd tego, co w polskim sezonie najwartościowsze, ale także próba diagnozy: jak dzisiaj wygląda rodzime kino, czego mu brakuje, co jest zaś jego wartością" - zapowiada sekcję Łukasz Maciejewski.

"Wybór jest nieprzypadkowy, poprzedzony refleksją i wewnętrznymi dylematami: jak dobrać tytuły, żeby komponowały się w jedną całość, stanowiły zarazem wewnętrznie rozwibrowany obraz kina młodych, debiutujących twórców, ale i klasyków, lub artystów o znaczącym dorobku? [...] Kino 'From Poland' będzie kinem pełnym zaskoczeń" - podkreśla.

O tym, kto otrzyma nagrodę Złotego Anioła za najlepszy film polski, zadecyduje publiczność.

Tofifest 2024: Lista filmów w konkursie From Poland

W konkursie From Poland będziemy mogli zobaczyć filmy z poniższej listy:

"Kobieta z..." (2023, reż. Małgorzata Szumowska, Michał Englert)



(2023, reż. Małgorzata Szumowska, Michał Englert) "Sami swoi. Początek" (2024, reż. Artur Żmijewski)



(2024, reż. Artur Żmijewski) "Chłopi" (2023, reż. DK Welchman, Hugh Welchman)



(2023, reż. DK Welchman, Hugh Welchman) "Kos" (2024, reż. Paweł Maślona)



(2024, reż. Paweł Maślona) "Wariaci" (2023, reż. Jan Jakub Kolski)



(2023, reż. Jan Jakub Kolski) "Błazny" (2023, reż. Gabriela Muskała)



(2023, reż. Gabriela Muskała) "Ultima Thule" (2023, reż. Klaudiusz Chrostowski)



(2023, reż. Klaudiusz Chrostowski) "Lęk" (2023, reż. Sławomir Fabicki)



(2023, reż. Sławomir Fabicki) "Imago" (2023, reż. Olga Chajdas)



(2023, reż. Olga Chajdas) "Tyle co nic" (2023, reż. Grzegorz Dębowski)

(2023, reż. Grzegorz Dębowski) "Fin del Mundo?" (2023, reż. Piotr Dumała)

(2023, reż. Piotr Dumała) "Camper" (2023, reż. Łukasz Suchocki)

(2023, reż. Łukasz Suchocki) "Kajtek czarodziej" (2023, reż. Magdalena Łazarkiewicz)

22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest. Kujawy i Pomorze odbędzie się w dniach 25-30 czerwca w Toruniu. Widzowie będą mogli wziąć udział w seansach w Centrum Festiwalowym (CKK Jordanki), Cinema City oraz w plenerze. Szczegółowe informacje i program dostępne są na stronie internetowej tofifest.pl oraz w mediach społecznościowych.

