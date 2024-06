Pomykała, Figura, Dziędziel i Oscary, czyli 20 lat Warszawskiej Szkoły Filmowej

Warszawska Szkoła Filmowa ma już 20 lat

Założona przez Macieja Ślesickiego, reżysera, producenta i scenarzystę oraz aktora Bogusława Lindę Warszawska Szkoła Filmowa w ciągu 20 lat działalności wykształciła setki młodych filmowców. Wielu z nich odniosło spektakularne sukcesy na krajowych i międzynarodowych festiwalach, a nawet otrzymało nominacje do Oscara. Studentów wspierają też największe gwiazdy polskiego kina. W etiudach pojawili się m.in. Katarzyna Figura, Danuta Stenka, Dorota Stalińska, Dorota Pomykała czy Marian Dziędziel.

"Najpierw od podstaw zbudowaliśmy nowoczesną szkołę filmową, a potem dostaliśmy dwie nominacje do Oscara dla studentów i kolejną dla absolwentki. Wygrywaliśmy Gdynię i dziesiątki innych festiwali, a teraz nasze filmy znalazły się w specjalnym paśmie poświęconym Warszawskiej Szkole Filmowej na 22. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze. Produkujemy coraz więcej filmów fabularnych. Jak na pierwszych 20 lat, to chyba całkiem nieźle! Nie mogę się doczekać, co będzie dalej" - mówi Maciej Ślesicki, założyciel Warszawskiej Szkoły Filmowej.



W ramach festiwalu Tofifest zaprezentowane zostaną filmy twórców, którzy stawiali w Warszawskiej Szkole Filmowej pierwsze kinowe kroki. Sekcję podzielono na trzy bloki tematyczne:

1/ "Pałeczka pokoleń: gwiazdy u studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej" - tu widzowie zobaczą m.in. występ Danuty Stenki w filmie "Techno" Tadeusza Łysiaka oraz Mariana Dziędziela, Doroty Pomykały i Wojciecha Mecwaldowskiego w produkcji "Mocna kawa wcale nie jest taka zła" Aleksandra Pietrzaka;

2/ "Z Warszawskiej Szkoły Filmowej do kina" - tu zostanie przypomniany wyprodukowany przez Warszawską Szkołę Filmową pełnometrażowy film "kRAJ" z udziałem Mariana Dziędziela i Tomasza Włosoka;

3/ "Z Warszawskiej Szkoły Filmowej na festiwale i Oscary" - tu będą pokazy filmów nominowanych do Oscara, czyli "Sukienka" Tadeusza Łysiaka oraz "Nasza klątwa" Tomasza Śliwińskiego.

Warszawskia Szkoła Filmowa: Co zostanie pokazane na Tofifest?

Oto pełna lista produkcji Warszawskiej Szkoły Filmowej, które zostaną pokazane na tegorocznej edycji festiwalu Tofifest:

"Sukienka", reż. Tadeusz Łysiak, 2020

"Techno", reż. Tadeusz Łysiak, 2017

"Mocna kawa wcale nie jest taka zła", reż. Aleksander Pietrzak, 2014

"kRAJ", reż. Maciej Ślesicki, Mateusz Motyka, Veronica Andersson, Filip Hillesland, 2021

"Nasza klątwa", reż. Tomasz Śliwiński, 2013

"Szczeliny", reż. Magdalena Gajewska, 2021

"Jestem", reż. Cezary Orłowski, 2024

"Hańba, reż. Tomasz Gąsiorowski, 2023

"Serce na dłoni", reż. Dorota Kobiela (DK Welchman), 2006

"Galerianki", reż. Katarzyna Rosłaniec, 2006

22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest. Kujawy i Pomorze odbędzie się w dniach 25-30 czerwca w Toruniu. Pokazy zaplanowano w Centrum Festiwalowym w CKK Jordanki, Cinema City oraz kinie plenerowym. Wszelkie informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej festiwalu.