Todd Haynes na czele Konkursu Głównego 75. MFF w Berlinie

Tricia Tuttle, dyrektor wydarzenia, opisała dorobek twórcy "Carol" jako "wszechstronny stylistycznie, a jednocześnie niewątpliwie autorski". "Odkąd jego debiut 'Poison' zdobył Teddy Award w 1991 roku, Berlinale śledziło i pokochało jego twórczość. Jesteśmy uradowani, że dołączył do nas jako przewodniczący międzynarodowego jury w czasie 75. edycji festiwalu" - kontynuowała.

Haynes gościł na Berlinie tylko w 1991 roku. W kolejnych latach jego filmy pokazywano między innymi w Wenecji — gdzie walczył o Złotego Lwa za "Daleko od nieba" (2002) i "I'm Not There. Gdzie indziej jestem" (2007) — oraz Cannes, gdzie cztery razy przystępował do Konkursu Głównego, ostatnim razem za sprawą "Obsesji".

"Carol" [trailer]

75. MFF w Berlinie odbędzie się w dniach od 13 do 23 lutego 2025 roku.

Todd Haynes. Jego projekt anulowano na pięć dni przed rozpoczęciem zdjęć

O Haynesie było w ostatnich miesiącach głośno za sprawą niezatytułowanego projektu, którego akcja rozgrywałaby się w latach 30. XX w Los Angeles i opowiadałaby o romansie dwóch mężczyzn. Projekt został anulowany z dnia na dzień, gdy na pięć dni przed rozpoczęciem zdjęć zrezygnował z niego Joaquin Phoenix.

Było to o tyle niespodziewane, że aktor był także pomysłodawcą i współscenarzystą filmu. Phoenix nakłaniał też reżysera, by projekt przekraczał granice, w związku z czym miał otrzymać kategorię NC-17, do obejrzenia wyłącznie przez dorosłych widzów.

Laureat Oscara za "Jokera" zrezygnował po wybudowaniu scenografii oraz zatrudnieniu pracowników, którzy nagle stracili pracę. Szkody były liczone w milionach dolarów. Jak podawał The Hollywood Reporter, aktor był gotowy na poniesienie wszelkich kosztów swej decyzji.