Nowy film Todda Haynesa wyłącznie dla dorosłych widzów

"Mój następny film będzie bazował na scenariuszu, który napisałem wspólnie z Joaquinem Phoeniksem w oparciu o niektóre przemyślenia i pomysły, z którymi do mnie przyszedł" - powiedział Todd Haynes w rozmowie z IndieWire.



W pracach nad ostatecznym kształtem tekstu wspomagał ich Jon Raymond ( "Pierwsza krowa" ).



Reklama

"Mamy nadzieję, że będziemy kręcić go na początku przyszłego roku" - zapowiedział Haynes.



"Joaquin nakłaniał mnie, aby się nie zatrzymywać. 'Nie, chodźmy dalej' - mówił. W efekcie to będzie film NC-17" - odpowiedział amerykański reżyser na pytanie, jak to się stało, że jego nowa produkcja będzie przeznaczona wyłącznie dla dorosłych widzów.



Haynes nie ujawnił szczegółów fabuły. Powiedział jedynie, że będzie to osadzona w latach 30. XX wieku w Los Angeles opowieść o gejowskiej miłości.



"May December": Todd Haynes walczy o Złotą Palmę

Na razie Haynes promuje jednak na festiwalu w Cannes swój dramat "May December". Opowiada on o aktorce ( Natalie Portman ) przygotowującej się do roli w filmie biograficznym o dojrzałej kobiecie ( Julianne Moore ), która przed laty wywołała skandal, nawiązując romans z nastolatkiem. Haynes przekonał recenzentów dopracowaną wizją dzieła i trafnym humorem.

"Natalie Portman jest genialna w roli subtelnie jadowitej aktorki. Ta kreacja jest jej udanym powrotem do gatunku dramatu po kilku latach spędzonych bliżej galaktyki Marvela. Todd Haynes, wierny swojej estetyce, zaoferował również zachwycającą partyturę swojej ulubionej aktorce Julianne Moore. Pomiędzy tymi dwiema artystkami umieścił Charlesa Meltona, znanego z drugoplanowej roli seksownego bad boya w serialu Netflix 'Riverdale'" - oceniła Valentine Servant-Ulgu na łamach Vanity Fair.