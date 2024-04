Tobey Maguire ponownie w roli Spider-Mana? Reżyser zabrał głos

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Od czasu powrotu Tobeya Maguire'a do roli Człowieka-Pająka w filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" w sieci pojawiają się plotki o kontynuacji trylogii Sama Raimiego. Reżyser odniósł się do nich podczas wywiadu z serwisem "Comic Book Resources".

Zdjęcie Tobey Maguire na premierze filmu "Spider-Man 3" w 2007 roku / Franco Origlia / Stringer / Getty Images