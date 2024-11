To zaszczyt być nominowanym do Oscara? Samuel L. Jackson ma inne zdanie

"Jestem w tym biznesie długo i wiem, że jeśli ktoś mówi: 'to zaszczyt być nominowanym', to wcale tak nie myśli" - powiedział aktor. "Wygrać, to jest zaszczyt".

"Będziesz nominowany, a potem ktoś ci powie: 'tak, tak, pamiętam'. Większość z nich o tym zapomina. W ogóle to konkurs, do którego sam się nie zgłosiłeś. Nie poszedłem tam przed komisję z tekstem: 'A teraz zrobię moją scenkę'" - kontynuował Jackson. Jego tyrada bardzo rozbawiła Michaela Pottsa, kolegę z planu "Lekcji gry na pianinie".

Wideo