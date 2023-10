W latach 90. Sharon Stone należała do najbardziej rozchwytywanych aktorek Fabryki Snów. Jej doskonale rozwijającą się karierę zahamowały nagle poważne problemy zdrowotne. W 2001 roku zdobywczyni Złotego Globu przeszła udar krwotoczny - wskutek pęknięcia tętnicy kręgowej doszło do krwawienia do mózgu. Aktorkę uratowała trwająca siedem godzin operacja. Potem Stone przeszła długą rekonwalescencję, podczas której stopniowo odzyskiwała zdolność mówienia i poruszania się.



Sharon Stone straciła wszystko. "Pieniądze, opiekę nad dzieckiem, karierę"

O tym bolesnym okresie swego życia Stone opowiedziała w wywiadzie udzielonym magazynowi "People". Jak przyznała, konsekwencje udaru odczuwa po dziś dzień. "Potrzebuję ośmiu godzin nieprzerwanego snu, aby moje leki działały i żebym nie miała napadów drgawkowych. Zmagam się z tym od 22 lat. Długo się jąkałam, miałam zaburzenia widzenia i poważne kłopoty z pamięcią" - zaznaczyła aktorka.



Udar nie był jedynym problemem, z jakim wówczas borykała się Stone. W tym samym momencie rozpadło się jej małżeństwo z Philem Bronsteinem, a po kontrowersyjnej roli w "Nagim instynkcie" odebrano jej prawo do opieki nad adoptowanym synem. "Straciłam wtedy wszystko - pieniądze, opiekę nad dzieckiem, karierę. Straciłam wszystkie te rzeczy, które postrzegamy jako swoją tożsamość. Większości z nich nigdy nie odzyskałam" - wyznała gwiazda.

Sharon Stone: Sławna jak księżna Diana 1 / 16 Urodziła się w 1958 roku w Meadville w stanie Pensylwania, jako drugie z czworga dzieci w rodzinie robotnika Joego Stone'a i gospodyni Dorothy. Ze względu na wysoki iloraz inteligencji (154 IQ) władze szkolnego okręgu Saegetown nalegały na przyspieszenie edukacji Sharon. Do szkoły zaczęła chodzić w wieku 5 lat. Po jej ukończeniu uczyła się w liceum Saegertown (Saegertown High School). W 1973 roku, będąc jeszcze w szkole średniej, zaczęła brać udział w zajęciach na Edinboro University of Pennsylvania - wybrała tam literaturoznawstwo (później, jako drugi przedmiot studiów, zdecydowała się na architekturę nowożytną). Występowała w szkolnych przedstawienia teatralnych, a na scenie od początku robiła wrażenie bardzo pewnej siebie, miała w sobie jakąś iskrę. Nic jednak nie wskazywało na to, że wyrośnie z niej najseksowniejsza gwiazda światowego kina. W 1975 roku Sharon wystartowała w okręgowym konkursie piękności i wzięła udział w wyborach Miss Pensylwanii. Nie zajęła w nich żadnego punktowanego miejsca, jednak jeden z jurorów zasugerował, że powinna rozpocząć karierę modelki. W efekcie pod koniec 1976 roku została modelką Agencji Modelek Eileen Ford w Nowym Jorku. Tego doświadczenia nie wspominała jednak najlepiej: "Poddano mnie ścisłemu reżimowi. Kazano pić tylko czystą wodę, a jeść wyłącznie krakersy. Cóż, byłam tęgą wiejską dziewuchą, a oni próbowali zbić ze mnie cały ten tłuszcz". Zarobione w modelingu i na występach w kilkudziesięciu reklamach pieniądze Stone zainwestowała w kursy aktorskie. W 1979 roku zrezygnowała z pracy modelki i zamieszkała w Los Angeles. Postanowiła podbić świat filmu.W 1980 roku zadebiutowała - jako "piękna dziewczyna w pociągu" - w filmie "Wspomnienia z gwiezdnego pyłu" w reżyserii Woody'ego Allena. Nie wypowiedziała ani jednego słowa, całowała tylko głównego bohatera, Sandy'ego Batesa (granego przez samego Allena), przez szybę wagonu. Źródło: East News Autor: Everett Collection

Sharon Stone: Przetrwałam i pomagam innym przetrwać

Mimo tak trudnych doświadczeń Stone stara się koncentrować na tym, co w jej życiu dobre i wartościowe - jak choćby pomaganie innym. "Doszłam do punktu, w którym pogodziłam się z tym, co mi się przytrafiło. Dziś cieszę się tym, co mam. Dużo czasu zajęło mi zrozumienie, że mam prawo do opieki i że jako osoba z niepełnosprawnością jestem wystarczająca. Jestem dumna ze swoich osiągnięć - z tego, że przetrwałam i że teraz pomagam innym przetrwać" - zdradziła aktorka.

Stone zasiada w zarządzie fundacji Barrow Neurological Foundation kierowanej przez neurochirurga Michaela Lawtona, który zajmował się jej leczeniem. "On uratował mi życie. Jest żywą inspiracją" - powiedziała gwiazda.