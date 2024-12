"To wszystko da się zrealizować. Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda": Niezwykła wystawa w Krakowie

Manggha: "To wszystko da się zrealizować"

"Często słyszę pytanie, dlaczego właśnie Japonia stała się przedmiotem mego szczególnego zainteresowania. Dlaczego, mając wiele innych możliwości, zwróciłem się w stronę tego dalekiego kraju? Myślę, że odpowiedź jest prosta. W Japonii spotkałem ludzi bliskich memu sercu. Nie znam ich języka, ledwo poznałem obyczaje, ale myślę, że znam ich dobrze. Mają te wszystkie cechy, które chciałem przez całe moje życie rozwijać i pielęgnować w sobie: powagę, poczucie odpowiedzialności i honoru oraz potrzebę tradycji" - mówił przed laty Andrzej Wajda.

Wystawa "To wszystko da się zrealizować. Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda", zorganizowana z okazji 30-lecia powstania Muzeum Manggha, opowiada o życiu i twórczości fundatorów instytucji. Podział przestrzeni na dwie linie biograficzne pozwala zaprezentować bohaterów nie tylko jako wybitne twórcze osobowości, ale także jako zgrany duet - zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Zdjęcie Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz / Renata Pajchel / materiały prasowe

Ekspozycja podzielona została na siedem rozdziałów. Treść wystawy opiera się na materiałach archiwalnych takich jak: dokumenty, scenopisy, projekty, dokumentacje spektakli i produkcji filmowych, fotografie z prywatnych zbiorów artystów. Całość wzbogacona została materiałami multimedialnymi, koncepcjami scenografii i kostiumami zaprojektowanymi przez Krystynę Zachwatowicz.

Pierwsze pięć rozdziałów dotyczy kolejno życia prywatnego, początków działalności artystycznej, kina, teatru oraz działalności społecznej. Podróże fundatorów do Japonii, fascynacja japońską sztuką i historia powstania Muzeum Manggha zostały opowiedziane w dwóch rozdziałach zamykających wystawę.

Zdjęcie Wystawa "To wszystko da się zrealizować" / Muzeum Manggha / materiały prasowe

Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz: miłość do Japonii

Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz poznali się w 1971 roku, kiedy reżyser szukał kogoś, kto pomoże mu przy scenografii do spektaklu "Biesy" w Starym Teatrze. Piotr Skrzynecki, twórca Piwnicy pod Baranami i przyjaciel Wajdy, polecił mu wtedy Krystynę Zachwatowicz. To jedno spotkanie stało się początkiem wspólnego życia, miłości i owocnej współpracy teatralnej, filmowej i społecznej.



W tym wszystkim pojawiło się jeszcze jedno uczucie - miłość do Japonii i sztuki tego kraju. Andrzej Wajda po raz pierwszy zachwycił się drzeworytami z kolekcji Jasieńskiego podczas wystawy prezentowanej w Sukiennicach w trakcie okupacji, w 1944 roku. Tymi samymi zbiorami zainspirowała się dwadzieścia pięć lat później Krystyna Zachwatowicz, pracując nad projektami kostiumów i scenografii do

"Madame Butterfly" w Teatrze Muzycznym (dziś Opera Krakowska).

Kiedy w 1987 roku Andrzej Wajda otrzymał nagrodę Kioto, przyznaną przez Fundację Inamori postanowił przeznaczyć całość otrzymanej kwoty na budowę muzeum. Zgodnie z ideą Fundatorów, Centrum Manggha (dzisiejsze Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha) miało stanowić dom dla zgromadzonej przez Feliksa "Mangghę" Jasieńskiego kolekcji sztuki Dalekiego Wschodu.

Wystawa "To wszystko da się zrealizować" jest hołdem dla fundatorów instytucji, Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz-Wajdy. Opieka kuratorska, scenariusz i aranżacja: Dominika Górowska, Aleksandra Sikora. Idea: Wioletta Laskowska-Smoczyńska. Wsparcie merytoryczne: Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Identyfikacja wizualna: Kaja Gliwa.

Wystawa otwarta będzie do 9 marca 2025 roku.