"To właśnie miłość": Świąteczny klasyk

Komedia romantyczna " To właśnie miłość " przez wielu widzów uznawana jest za jeden z najbardziej kultowych i ponadczasowych świątecznych klasyków. Dla niektórych to pozycja obowiązkowa na liście filmów, do których z nostalgią wraca się w okolicach Bożego Narodzenia.

"To właśnie miłość" opowiada o perypetiach mieszkańców Londynu, którzy pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego. Bohaterów łączy jednak uniwersalna potrzeba kochania i bycia kochanym. Miłość, która bywa nieobliczalna, zaborcza, a niekiedy wymaga ogromnego poświęcenia, finalnie zmienia życie każdego z nich.

W obsadzie znaleźli się m.in. Hugh Grant , Emma Thompson , Laura Linney , Bill Nighy , Liam Neeson , Alan Rickman , Keira Knightley , Colin Firth i Chiwetel Ejiofor. Produkcja była nominowana do Złotych Globów oraz Europejskiej Nagrody Filmowej.



"To właśnie miłość": Olivia Olson po latach. Co robi dziś?

Olivia Olson w "To właśnie miłość" wcieliła się w postać Joanny Anderson, w której zakochał się Sam (Thomas Brodie-Sangster). Miała wówczas 9 lat i szybko zyskała status dziecięcej gwiazdy.

Pamiętam podekscytowanie mojej mamy. Była wtedy wielką fanką Hugh Granta. A ja nie miałam pojęcia, kto to jest. Miałam tylko 9 lat, ale czułam się zaszczycona, że byłam częścią tej ogromnej obsady mówiła po latach

Widzowie zapamiętali ją z wykonania piosenki Mariah Carey "All I want for Christmas is you" w finałowej scenie.

Wideo youtube

Dziś Olivia Olson ma 30 lat i kontynuuje pracę w zawodzie. Łączy karierę aktorską z pasją do muzyki. Zajmuje się także dubbingiem, jej głos można było usłyszeć w bajce "Fineasz i Ferb". Tak po latach wspomina pracę nad "To właśnie miłość":

Kiedy spoglądam wstecz, to jestem naprawdę dumna, że byłam częścią czegoś tak wielkiego. W każde Boże Narodzenie dostaję telefony i SMS-y: "Hej, zobacz, co oglądam". Myślę, że ten film stał się takim nostalgicznym elementem każdych świąt

Olson kilka lat temu wzięła udział w odcinku specjalnym "X Factor", w którym rywalizowała z innymi celebrytami.