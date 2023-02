To w tym miejscu zmarła Whitney Houston. Wzruszające słowa Kevina Costnera

Zorganizowana przez Clive’a Davisa gala odbyła się w sobotni wieczór 4 lutego w hotelu Beverly Hilton. W jej trakcie Kevin Costner wygłosił przemówienie, w którym dziękował Davisowi za to, że podczas swojej współpracy z Whitney Houston chronił ją, na ile to było możliwe. Gwiazdo nieprzypadkowo wspomniał o zmarłej piosenkarce w tym miejscu. To właśnie w hotelu Beverly Hilton piosenkarka została znaleziona martwa w noc poprzedzającą galę Davisa w 2012 roku.

Kevin Costner dziękuje za bycie bodyguardem Whitney Houston

"Chciałbym powiedzieć ci coś, czego nigdy wcześniej ci nie mówiłem. Może to nie miejsce na takie wyznania, ale nie chciałbym przegapić tego momentu. I mówię to prosto z serca. Koniec końców żaden z nas nie był w stanie ochronić twojej ukochanej Whitney, ale twoje odciski palców na jej życiu są czyste, mój przyjacielu" - zwrócił się do Davisa aktor. I dodał: "Byłeś cudem w jej życiu. Dziękuję ci za bycie jej bodyguardem, Clive. I za każdą osobę znajdującą się teraz w tym pomieszczeniu, za którą stałeś. Wszyscy w tym biznesie mają mamę, ale nie wszyscy mają Clive’a. Zapraszam cię na scenę, jest twoja" - skończył wzruszające przemówienie Costner.