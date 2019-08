"To: Rozdział 2": Są pierwsze reakcje

Klaun Pennywise już niedługo powróci do kin. W Stanach Zjednoczonych odbyły się pierwsze pokazy wyczekiwanego horroru "To: Rozdział 2", a reakcje z seansów trafiły już do sieci. Fani pierwszej części mogą spać spokojnie - opinie są w większości pozytywne.

Bill Skarsgård w filmie "To"

Widzowie, którzy mieli już okazję zobaczyć "To: Rozdział 2" zdradzają, że film stanowi zadowalający kolaż komedii i horroru. Zwracają także uwagę, że "Rozdział 2" jest o wiele brutalniejszy od swojego poprzednika.

Większość osób zgadza się, że z obsady filmu wybija się Bill Hader, który wcielił się w dorosłego Richie'ego Toziera. Według niektórych z widzów aktor zasłużył na nominację do Oscara.

Film nie jest jednak wolny od wad. Dostaje się przede wszystkim pokaźnemu metrażowi - produkcja trwa dwie godziny i 47 minut. Według wielu opinii mogłaby być o 10-15 minut krótsza.

Niektórzy narzekają także na nieczęstą obecność na ekranie klauna Pennywise'a. Wszyscy zgadzają się jednak, że gdy tylko demon pojawia się, zawsze robi ogromne wrażenie.



"To: Rozdział 2" wejdzie do polskich kin 6 września 2019 roku. W rolach głównych wystąpili James McAvoy, Jessica Chastein, Bill Hader, Jay Ryan, Isaiah Mustafa, James Ransone, Jack Dylan grazer i Bill Skarsgård. Reżyseruje Andy Muschietti.