To oni ocenią filmy podczas 65. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Ponad 180 filmów zostanie zaprezentowanych podczas 65. edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego, w tym prawie 50 światowych premier, ponad 40 międzynarodowych i europejskich oraz 78 polskich. Ogłoszono właśnie składy jurorskie KFF. Kto będzie oceniał filmy?

Międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych

Jury Konkursu Dokumentalnego będzie pracować pod przewodnictwem Marcina Koszałki , wybitnego polskiego operatora, reżysera filmowego i profesora w Szkole Filmowej w Katowicach oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Koszałka, członek Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej, został nagrodzony za najlepsze zdjęcia na Festiwalu Filmowym w Gdyni oraz za swój debiut dokumentalny "Takiego pięknego syna urodziłam" na KFF w 2000 roku. Jego najnowszy film "Biała odwaga" (2024) triumfował na 49. FPFF w Gdyni.

Towarzyszyć mu będą: Jenny Horwell - dyrektorka i główna programerka londyńskiego kina Bertha DocHouse, jedynego kina na Wyspach prezentującego wyłącznie filmy dokumentalne; Ondřej Kamenický - dyrektor One World - Międzynarodowego Festiwalu Filmów o Prawach Człowieka odbywającego się w Pradze i ponad 50 miastach w Czechach; Nima Sarvestani - nagrodzony Emmy szwedzki reżyser i producent, znany z filmów o prawach człowieka i sprawiedliwości społecznej. Podczas festiwalu przedstawimy jego najnowszy film "Przeżyć egzekucję"; oraz Mira Staleva - dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Sofii, producentka, dystrybutorka i członkini zarządu Europejskiej Akademii Filmowej.

Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych

Na czele jury Konkursu Krótkometrażowego stanie Anna Bławut-Mazurkiewicz - producentka, wykładowczyni i prawniczka specjalizująca się w prawie autorskim, członkini Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej, nagrodzona w 2024 roku na KFF za najlepszą produkcję filmów dokumentalnych i krótkometrażowych ("Wszystko ma żyć").

W jury zasiadają również: Gregory Coutaut - francuski krytyk filmowy, współzałożyciel magazynu LePolyester.com, członek zespołu selekcyjnego Directors' Fortnight w Cannes; Ana Nedeljković - serbska artystka wizualna, reżyserka i animatorka, laureatka Kryształowego Niedźwiedzia na Berlinale za film "Rabbitland"; oraz Léo Soesanto - francuski dziennikarz filmowy, kurator konkursów filmów krótkometrażowych na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rydze, doświadczony programer festiwalowy i członek FIPRESCI.

Międzynarodowy konkurs dokumentów muzycznych DocFilmMusic

Jury Konkursu DocFilmMusic poprowadzi Urszula Śniegowska - dyrektorka artystyczna American Film Festival we Wrocławiu, twórczyni programu US in Progress, menadżerka kultury i członkini Europejskiej Akademii Filmowej.

Wraz z nią filmy oceniać będą: Ayat Najafi - irańsko-niemiecki reżyser filmowy i teatralny, którego dokumenty "Football Under Cover" i "No Land's Song" zdobyły uznanie na ponad 100 festiwalach międzynarodowych, także w Krakowie oraz Jakub Piątek - polski reżyser, którego debiut dokumentalny "Pianoforte" zdobył Polską Nagrodę Filmową Orzeł 2024 i International Emmy Award w kategorii Arts Programming.

Konkurs polski: składy jurorskie

Konkurs polski: filmy krótkometrażowe Jury Konkursu Polskiego - Filmów Krótkometrażowych przewodniczyć będzie Magdalena Kamińska - producentka, założycielka firmy Balapolis, której produkcja "Syndrom Hamleta" zdobyła Grand Prix sekcji Semaine de la Critique w Locarno i Złotego Lajkonika na 62. KFF, a fabularna "Biała odwaga" czterokrotnie zwyciężyła w Gdyni.

W skład jury wchodzą również: Kaja Krawczyk-Wnuk - scenarzystka, absolwentka filmoznawstwa UJ i produkcji filmowej PWSFTviT w Łodzi, autorka scenariusza do głośnego filmu "Żeby nie było śladów"; oraz Wiola Sowa - reżyserka filmów animowanych, laureatka Srebrnego Smoka, Srebrnego Lajkonika i nagrody FIPRESCI na Krakowskim Festiwalu Filmowym za film "Refreny".

Konkurs polski: średnio- i pełnometrażowe dokumenty Polskie filmy dokumentalne oceniać będzie jury pod przewodnictwem Izabeli Łopuch, producentki filmowej i telewizyjnej, założycielki i CEO firmy Spirit Animal, wieloletniej szefowej odpowiedzialnej za produkcje oryginalne w HBO Polska, producentka kilkudziesięciu dokumentów, które odniosły sukces na całym świecie, m.in. "Komunia", "Wiatr. Thriller dokumentalny", "Królowa ciszy".

W wyborze najlepszej produkcji producentkę wesprą Grzegorz Brzozowski - reżyser, doktor socjologii i krytyk filmowy, laureat Srebrnego Lajkonika dla najlepszego polskiego dokumentu na KFF w 2017 roku; oraz Aliaksandr Tsymbaliuk - autor zdjęć i reżyser dokumentów, którego debiut "Koka" zdobył liczne nagrody, a film "Queendom", do którego współtworzył zdjęcia, był finalistą Oscarów 2024.

Pozostałe składy jurorskie

Jury FIPRESCI - Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych będzie reprezentowana przez: Giulię Dobre - antropolożkę wizualną z Rumunii, reporterkę RAI i ARTE; Jakuba Demiańczuka - polskiego krytyka filmowego i komiksowego, dziennikarza tygodnika "Polityka"; oraz Yael Shuv - izraelską krytyczkę filmową, główną recenzentkę "Time Out Tel Aviv" i wykładowczynię na Otwartym Uniwersytecie Izraela.

Jury FICC W jury Międzynarodowej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych zasiadają: Theresa Grysczok - niemiecka reżyserka, ilustratorka i koordynatorka programowa Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Brunszwiku; Maja Moan Brataas - członkini zarządu i zespołu programowego Tromsø Film Club w Norwegii; oraz Lech Moliński - polski animator kultury, organizator wydarzeń filmowych, były dyrektor artystyczny festiwali "Okiem Młodych" i SPEKTRUM.

Już po raz 21. festiwalowe filmy oceni też Jury studenckie. W tym roku w ich składzie znaleźli się: Zuzanna Adamowicz, Michał Bech, Amelia Georgiewska, Marcin Gołąbek, Wiktoria Gornowicz, Iga Gross, Roman Kraiński, Ignacy Pstrągowski, Krzysztof Strumiński, Katarzyna Szyszkowska, Maciej Warchoł, Oliwia Weksej.

65. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w kinach od 25 maja do 1 czerwca 2025 roku oraz od 30 maja do 15 czerwca online na KFF VOD.