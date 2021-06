​To ona zagra teraz Królewnę Śnieżkę! Kim jest Rachel Zegler?

"Cóż, marzenia się spełniają" - napisała na swoim instagramowym profilu Rachel Zegler, potwierdzając w ten sposób artykuł zapowiadający jej nową rolę. Aktorka wcieli się bowiem w postać Królewny Śnieżki, w nowej filmowej adaptacji bajki Disneya.

Rachel Zegler na planie "West Side Story" (2019) /James Devaney/GC Images /Getty Images

Według informacji podanych przez serwis "Deadline", zdjęcia do filmu mają się rozpocząć w Vancouver w 2022 roku. Za reżyserię odpowiadać będzie Marc Webb, a za muzykę do filmu Benj Pasek i Justin Paul, duet stojący chociażby za taką produkcją jak "La La Land".

"Niezwykłe zdolności wokalne Rachel to dopiero początek jej talentów. Jej siła, inteligencja i optymizm staną się integralną częścią ponownego odkrywania radości płynącej z tej klasycznej bajki Disneya"- powiedział Webb.

Producenci miesiącami szukali idealnej Śnieżki, jej występ w trakcie castingu był udany, jednak to pierwsze zdjęcia z filmu "West Side Story" w reżyserii Stevena Spielberga, w którym pochodząca z New Jersey Zegler wciela się w postać Marii, zrobiły największe wrażenie i to właśnie zdecydowało o zaangażowaniu jej do tej roli.

"Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" to amerykański pełnometrażowy film animowany z 1937 roku wyprodukowany przez wytwórnię Walta Disneya i oparty na baśni braci Grimm. Film uważany jest za jedną z najpopularniejszych produkcji Walta Disneya. Choć był reklamowany przez wytwórnię jako pierwszy pełnometrażowy film animowany, w rzeczywistości był pierwszą amerykańską produkcją tego typu.



Prace nad produkcją filmu rozpoczęto wiosną 1934 roku, kiedy Walt Disney ogłosił realizację kolorowego filmu animowanego, będącego ekranizacją baśni braci Grimm. Nad filmem pracowało ponad 750 artystów, którzy wykonali w sumie ok. miliona rysunków, z czego w filmie wykorzystano ponad 250 tys. z nich. Pomimo nieprzychylnej prasy, po niemal czterech latach ukończono prace nad filmem.



Premiera "Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków" odbyła się 21 grudnia 1937. Pierwszy pokaz filmu w polskiej wersji językowej miał miejsce 5 października 1938 w warszawskim kinie Palladium.

Film przyniósł ogromne wpływy i po uwzględnieniu inflacji jest 10. najbardziej dochodową produkcją filmową. Akademia Filmowa w Hollywood przyznała filmowi specjalną nagrodę za rok 1939, a złotą statuetkę Oscara i jej siedem miniaturowych kopii wręczyła Waltowi Disneyowi dziewięcioletnia Shirley Temple.



