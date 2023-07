To ona zagra Korę Jackowską? Aktorka komentuje ostatnie doniesienia

Powstanie dokumentalny film o Korze

ATM Grupa wyprodukuje dokumentalny film o Korze Jackowskiej, oparty na biograficznej książce Katarzyny Kubisiowskiej "Się żyje. Kora. Biografia" - poinformowało pod koniec czerwca wydawnictwo Znak. "Mamy to! Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Wydawnictwo Znak i ATM Grupa podpisały umowę na ekranizację książki 'Się żyje. Kora. Biografia'" - pochwaliło się na Facebooku Wydawnictwo Znak.

"Biografia Kory pióra Katarzyny Kubisiowskiej to świetna, doskonale udokumentowana lektura. Można powiedzieć: gotowa mapa drogowa dla dokumentalisty. Już teraz, we współpracy z autorką i w porozumieniu z Bliskimi Kory, rozpoczynamy pracę nad gromadzeniem materiałów do filmu dokumentalnego. W planach mamy także fabułę, autorskie spojrzenie na tę niezwykłą artystkę" - mówił podczas wspólnego spotkania w Warszawie w siedzibie firmy Andrzej Muszyński, prezes ATM Grupy, która ma na koncie m.in. "Tajemnice polskich morderstw" czy "Tytani KSW".

Reklama

Zdjęcie Kora / Niemiec / AKPA

Po tej informacji zaczęła się licytacja, która z polskich gwiazd mogłaby się wcielić w charyzmatyczną wokalistkę. Według "Super Expressu" w starciu o rolę Kory wymienia się kilka mocnych kandydatek. Wśród nich jest Olga Bołądź , która wiele razy podkreślała, że twórczość zespołu Kory Jackowskiej jest jej niezwykle bliska. Aktorka niedawno została po raz drugi mamą i nie wiadomo, kiedy powróci na mały i duży ekran.

Drugą kandydatką jest Julia Kamińska , która w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w jednym z odcinków wykonała utwór "Krakowski Spleen" i bezbłędnie wcieliła się w Korę, zarówno pod względem charakteryzacji, jak i wokalu. Trzecią kandydatką do roli Kory jest Ramona Rey, charyzmatyczna wokalistka, która niedawno zaliczyła debiut aktorski w serialu "Teściowie". Na liście są również Michalina Olszańska, Aleksandra Adamska oraz Agnieszka Włodarczyk.

Wideo youtube

"Nie udawałabym Kory - tylko nią byłabym"

Zdjęcie Agnieszka Włodarczyk / AKPA

Agnieszka Włodarczyk skomentowała medialne doniesienia. Zapytana przez "Super Express" odpowiedziała, że rozważyłaby taką propozycję. "Jak się pojawi, będę się zastanawiać" - przyznała. Tabloid poprosił również o komentarz Ramonę Rey. 39-letnia artystka ma już doświadczenie, które z pewnością jej pomoże. Piosenkarka koncertuje bowiem z repertuarem zespołu Maanam.

"Moja opowieść o Korze nie byłaby próbą naśladowania jej, co jest wręcz niemożliwe, ale kontynuacją jej życia, próbą uwypuklenia jej świata wewnętrznego, próbą odkrycia na nowo niezwykłej, wręcz mistycznej artystki. Czuję Korę, czuję w sobie siłę, by podołać wyzwaniu stworzenia wizerunku Kory. Nie udawałabym Kory - tylko nią byłabym. Tak to czuję" - przyznała Rey.