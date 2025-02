Reese Witherspoon ma ponad 400 milionów na koncie. Wszystko zaczęło się od "Legalnej blondynki"

Reese Witherspoon podbija serca kinomaniaków nieprzerwanie już od ponad trzech dekad. Zyskała gigantyczną popularność rolą Elle Woods w kultowej "Legalnej blondynce", która niebawem powróci na ekrany w formie serialu. Choć tym razem oddała postać nowej "twarzy", jest zaangażowana w projekt od strony producenckiej. Jeśli ktoś dziwi się powrotowi do ikonicznej komedii, to wystarczy spojrzeć na zarobki aktorki. To właśnie ta rola doprowadziła Witherspoon na szczyty list najlepiej opłacanych gwiazd Hollywood i zapoczątkowała pasmo nieustannych sukcesów.

Reklama

Według dostępnych informacji, Reese Witherspoon otrzymała 15 milionów dolarów za rolę Elle Woods w filmie "Legalna blondynka 2" - ponad 10 milionów więcej niż za pierwszą odsłonę. To honorarium uczyniło ją jedną z najlepiej opłacanych aktorek w Hollywood w tamtym okresie. To jednak zaledwie kropla w morzu jej majątku wartego niemal 400 milionów i co ciekawe, fortunę zbiła nie tylko na aktorstwie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wujek Foliarz" [trailer] materiały promocyjne

Nie tylko aktorstwo. Reese Witherspoon zarabia na produkowaniu filmów i seriali

Reese Witherspoon zarabia co najmniej 1 milion dolarów za każdy odcinek serialu "The Morning Show" od Apple TV+ oraz miliony więcej za role filmowe. Jak podaje Parade, standardową wysokością wynagrodzenia aktorki stało się 15 milionów dolarów po sukcesach takich filmów jak "Spacer po linie" i "Cztery gwiazdki". Mało kto zdaje sobie sprawę, że równie dużo gwiazda zarabia poza aktorstwem. Wszystko za sprawą sprytnych inwestycji i własnej firmie produkcyjnej.

W 2021 roku Forbes uznał ją za najlepiej zarabiającą aktorkę na świecie, a w 2023 roku za jedną z najbogatszych kobiet w Ameryce za sprawą dochodów, które odnotowała w firmie Hello Sunshine.

Witherspoon założyła działalność z myślą o wzmacnianiu pozycji kobiet na rynku. Hello Sunshine, produkująca takie hity z aktorką w roli głównej jak "Wielkie kłamstewka" i "The Morning Show", została wyceniona na 900 mln dolarów, gdy w 2021 roku Candle Media nabyło większość udziałów. Witherspoon zdecydowała się na transakcję, by mieć większe fundusze na rozwój firmy, a co za tym idzie, móc inwestować w więcej projektów. Pozostała udziałowcem w 18%, a za sprzedaż dostała przelew w wysokości 120 milionów dolarów.



Nie zapomnijmy jeszcze o modzie

Jakby tego było mało, Reese Witherspoon zbija też fortunę na marce odzieżowej. Draper James to linia ubrań wprowadzona na rynek przez aktorkę w 2015 roku. Nazwa jest hołdem dla dziadków gwiazdy, a styl oferowanych produktów ma nawiązywać do południowych korzeni i osobistej szafy Witherspoon.

ZOBACZ TEŻ: