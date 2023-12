To ona miała zagrać Barbie! "Nie mam żalu. Właściwa rola odnajduje właściwą osobę"

Anne Hathaway miała zagrać Barbie!

Film "Barbie" w reżyserii Grety Gerwig podbił światowe kina, przebojem zdobył box office i "rozbił też bank" - zarobił już 1,4 mld dolarów!



Nie wszyscy wiedzą, że już w 2017 roku ogłoszono projekt produkcji o Barbie, w której główną rolę miała zagrać Anne Hathaway. W tej wersji opowieści tytułowa lalka miała zostać wyrzucona z Barbielandu za to, że nie jest wystarczająco idealna. Ostatecznie nic z projektu nie wyszło. Co ciekawe, sama hollywoodzka aktorka cieszy się, że do projektu nie doszło.

"To, co stworzyli Greta Gerwig, Margot Robbie i ich fantastyczny zespół, jest niesamowite. Trafili w dziesiątkę. Cały świat był w ekstazie. Osobiście uważam, że dobrze się stało, że tamten film nie został nakręcony" - powiedziała Hathaway w podcaście "Happy Sad Confused".

Aktorka chwaliła również rolę Margot Robbie, która zagrała tytułową bohaterkę w filmie Gerwig.



"Margot jest niesamowita. To, co zrobiła - nie tylko jako aktorka, ale i współproducentka - jest ekscytujące i inspirujące. Film Grety i Margot jest najlepszą możliwą wersją historii o Barbie" - dodała.

"Nie mam żalu, że nie zagrałam Barbie. Trzeba nauczyć się odpuszczać. Właściwa rola odnajduje właściwą osobę. Czasem jesteś to ty, a czasem nie" - wyznała.

"Barbie": Światowy hit z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem

"Barbie" to pełnometrażowy film aktorski Grety Gerwig osadzony w cukierkowo różowym Barbielandzie. W filmie śledzimy historię lalki Barbie (w tej roli Margot Robbie), która staje przed kryzysem egzystencjalnym, odmieniającym jej idealne, beztroskie życie. Ryan Gosling wciela się w rolę Kena.

Film podbił box office - zarobił już 1,4 mld dolarów i stał się najbardziej dochodowym tytułem w historii Warner Bros.

Ścieżka dźwiękowa filmu "Barbie" została nominowana do 11 nagród Grammy w siedmiu kategoriach, a cztery z pięciu nominowanych tytułów w kategorii Najlepsza piosenka napisana dla mediów wizualnych znalazły się na oficjalnej ścieżce dźwiękowej filmu.

Film "Barbie" otrzymał również największą liczbę nominacji do Złotych Globów, w tym za najlepszą komedię lub musical, reżyserię, scenariusz (Greta Gerwig i Noah Baumbach), aktorkę w komedii lub musicalu (Margot Robbie), aktora drugoplanowego (Ryan Gosling), piosenkę ("What Was I Made For?" Billie Eilish i Finneasa, "Dance the Night" Caroline Ailin, Dua Lipy, Marka Ronsona i Andrew Wyatta, "I’m Just Ken" Marka Ronsona i Andrew Wyatta) oraz osiągnięcie filmowe i kasowe (Warner Bros.).

Film "Barbie" jest już dostępny w HBO Max.