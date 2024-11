To on zastąpi Toma Cruise'a? "Moja mama nigdy by się na to nie zgodziła"

"Mission: Impossible": Glen Powell zastąpi Toma Cruise'a?

Glen Powell zachwycił wodzów drugoplanową rolą w "Top Gun: Maverick". Po tym występie kariera aktora nabrała tempa za sprawą filmów takich "Tylko nie ty", "Hit Man" oraz "Twisters". Teraz spekuluje się, że to właśnie on zastąpi Toma Cruise’a w "Mission: Impossible".

Kilka dni po opublikowaniu trailera oraz ogłoszeniu daty premiery najnowszej odsłony cyklu jeden z dziennikarzy znany jako The InSneider napisał, iż Tom Cruise chciałby, aby to Powell przejął stery franczyzy.

O komentarz na temat tych plotek poprosił aktora Pat McAfee z ESPN.

"Moja mama nigdy by się na to nie zgodziła. To najgorsza fucha w mieście, wszyscy o tym wiedzą. To pułapka" - cytuje wypowiedź Plowella cytuje serwis Games Radar.

"Mission: Impossible": Tom Crusie i "Final Reckoning"

"The Final Reckoning" będzie bezpośrednią kontynuacją "Mission: Impossible — Dead Reckoning" z 2023 roku. Film miał pierwotnie wejść do kin w 2022 roku. Data premiery była jednak kilkukrotnie przekładana — między innymi z powodu wstrzymania produkcji w 2020 roku oraz strajków scenarzystów i aktorów w 2023 roku. "The Final Reckoning" skupi się na dalszych poszukiwaniach sztucznej inteligencji o nazwie "The Entity". Na drodze Ethana Hunta (Tom Cruise) znowu stanie Gabriel (Esai Morales), przeciwnik z przeszłości, który dał mu się we znaki także w poprzedniej odsłonie cyklu.

W filmie powrócą także Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Henry Czerny, Shea Whigham i Angela Bassett. Za kamerą stanął ponownie Christopher McQuarrie, który reżyserował każdą odsłonę serii od piątej części z 2015 roku.

Premiera "Mission: Impossible - The Final Reckoning" zaplanowana jest na 23 maja 2025 roku.

