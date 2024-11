Ludzie mają błędne wyobrażenia? Paul Mescal o relacji z fanami

Paul Mescal wystąpił w "Gladiatorze 2" i ta rola nieco go martwiła. Obawiał się, że wystąpienie w filmie Ridleya Scotta przyniesie mu niechcianą popularność i rozpoznawalność, której może nie udźwignąć. Jesteśmy już po premierze filmu - jak fani postrzegają aktora?

Paul Mescal zaistniał na czerwonym dywanie dzięki roli w filmie "Normalni ludzie". Jakiś czas temu powiedział, że nie chce ulegać presji ani zostawać aktorem - influencerem. Czy coś się zmieniło?



"Mówię to z największą szczerością i życzliwością, ale tak naprawdę nie obchodzi mnie, czego ludzie ode mnie oczekują, ponieważ uważam, że w chwili, gdy zaczynasz obsługiwać publiczność, ostatecznie zaczynasz wyrządzać im krzywdę" - wyjaśnił.

"To po prostu dziwna rzecz, bo ostatecznie ja cię nie znam, ty nie znasz mnie, ale wiemy o sobie dużo, bo jesteśmy cały czas widoczni. Myślę, że widzowie czasami błędnie interpretują postacie, które gram, w porównaniu z tym, kim jestem".

Aktor już wielokrotnie wcześniej podkreślał, że ludzka dociekliwość nie podoba mu się i wolałby uniknąć odkrywania całej prawdy przed światem.

"To sprawy osobiste. To nie jest sprawa nikogo innego i nie należy tego komentować, ponieważ jest to nieprzyzwoite. I to jest niemiłe" - powiedział kiedyś, potencjalnie nawiązując do ogromnych spekulacji na temat jego związku z piosenkarką Phoebe Bridgers. "Prawdę mówiąc, denerwuje mnie... To prawo do informacji, którego ludzie oczekują, doprowadza mnie po prostu do szału".

"Gladiator II": Powtórzy sukces "jedynki"?

Bohaterem filmu "Gladiator II" jest dorosły już Lucjusz Verus (w tej roli Paul Mescal), wnuk Marka Aureliusza i syn Lucilli, do której roli powraca Connie Nielsen. W czasie, gdy Lucjusz walczy na wojnie, jego żona i przybrana matka zostają zabite. Mężczyznę przepełnia żądza zemsty i decyduje się na powrót do Rzymu, by pomścić bliskich.

Na ekranie pojawiają się również m.in. Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger i Derek Jacobi. Film trafił do kin 15 listopada.