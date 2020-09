To on zastąpi Toma Cruise'a

Jack Reacher to główny bohater serii poczytnych powieści autorstwa Lee Childa. Dwie z nich zostały już przeniesione na duży ekran w postaci filmów. Główną rolę zagrał w nich Tom Cruise. Tym razem przygody Reachera trafią na mniejszy ekran, a w jego rolę wcieli się mało znany aktor Alan Ritchson.

Tak prezentuje się serialowy Jack Reacher /David Bloomer/Syfy/NBCU Photo Bank/NBCUniversal /Getty Images

Jedną z najbardziej znanych ról Ritchsona jest kreacja Thada Castle'a w sportowym serialu "Blue Mountain State". Aktor zagrał też jedną z głównych ról w dwóch filmach o wojowniczych żółwiach ninja, jednak pozostał niewidoczny pod charakteryzacją... Rafaela. Ritchson może też pochwalić się występem w filmie "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia". Reacher nie będzie jedyną znaną postacią, w jaką się wcieli się. Na początku swojej kariery zagrał też Aquamana w serialu "Tajemnice Smalville".



Powstający dla Amazonu serial zatytułowany po prostu "Jack Reacher" zostanie oparty na motywach pierwszej książki z cyklu przygód Reachera: "Poziom śmierci". Jej akcja zaczyna się od tego, że były wojskowy Jack Reacher trafia do małego miasteczka w stanie Georgia. Tam zostaje aresztowany i oskarżony o morderstwo, którego nie popełnił.

Scenarzystą i showrunnerem serialu "Jack Reacher" będzie Nick Santora, który ostatnio zajęty był tworzeniem dwóch produkcji dla platformy Quibi. Były to "Most Dangerous Game" i "The Fugitive", oparty na motywach słynnego "Ściganego". Wcześniej Santora współtworzył takie seriale jak "Skorpion", "Skazany na śmierć" czy "Breakout Kings".



Jednym z producentów serialu, oprócz autora książek o Reacherze, będzie Christopher McQuarrie, twórca "Podejrzanych" czy kilku odsłon serii "Mission: Impossible", w tym dwóch aktualnie powstajacych. Wszystkie książki wspomnianego cyklu autorstwa Lee Childa sprzedały się na całym świecie w liczbie ponad stu milionów egzemplarzy. Dwa filmy oparte na ich motywach zarobiły w kinach blisko 400 milionów dolarów.