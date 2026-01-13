To on wcieli się w Czarną Panterę? Aktor przerywa milczenie

T’Challa, książę Wakandy broniący swojego kraju jako superbohater Czarna Pantera, został wprowadzony do Kinowego Uniwersum Marvela w filmie "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" z 2016 roku. Wcielił się w niego Chadwick Boseman.

Bohater został bardzo dobrze przyjęty przez widzów. Boseman wystąpił w tej roli jeszcze trzy razy – w "Czarnej Panterze" oraz dwóch częściach serii "Avengers", "Wojnie bez granic" i "Końcu gry". Miał powrócić w kolejnych produkcjach, ale przeszkodziła temu śmierć aktora z powodu nowotworu jelita grubego w sierpniu 2020 roku.

Reakcja Marvela na śmierć Chadwicka Bosemana nie przypadła wszystkim do gustu

Zamiast ponownie obsadzić postać, włodarze Marvela zdecydowali się ją uśmiercić w świecie przedstawionym. Miano Czarnej Pantery powędrowało do siostry T’Challi, księżniczki Shuri (Letitia Wright). Ruch wytwórni nie przypadł do gustu wielu fanom, którzy odczytali go jako tchórzliwy. Według plotek przedstawiciele Marvela mają coraz poważniej myśleć o wprowadzeniu nowego T’Challi – być może będącego odpowiednikiem zmarłego króla z alternatywnej rzeczywistości lub jego synem. Chociaż niczego nie ogłoszono oficjalnie, ruszyła giełda nazwisk. Wśród najczęściej wymienianych jest Damson Idris.

Zapytany podczas gali Vogue World aktor powiedział, że informacje o jego angażu to tylko plotki. Zaznaczył jednak, że jest wdzięczny swoim fanom za miłe słowa, a sam uwielbia świat Czarnej Pantery. Z kolei w programie porannym "Today" na pytanie o obsadzenie go jako superbohatera odpowiedział "tak-nie". Dodał jednak, że gdyby pojawiła się taka oferta, nie odrzuciłby jej.

Kiedy moglibyśmy poznać nową Czarną Panterę?

Według plotek nowy T’Challa byłby głównym bohaterem trzeciej odsłony serii "Czarna Pantera", nad którą pracuje obecnie Ryan Coogler. Zadebiutowałby w jednym z nadchodzących filmów o Avengers: "Doomsday" lub "Secret Wars". Te wejdą do kin kolejno 18 grudnia 2026 roku i 17 grudnia 2027 roku.