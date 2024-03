Anne Hathaway o Christopherze Nolanie: To mój anioł!

W wywiadzie udzielonym magazynowi "Vanity Fair", Anne Hathaway wróciła pamięcią do Oscara, który otrzymała za rolę w musicali " Les Miserables: Nędznicy " z 2012 roku. Jak sama wspomina, w tym samym czasie musiała się mierzyć z wyśmiewaniem jej osoby w Internecie. Po wpisaniu swojego nazwiska w wyszukiwarce Google, jednym z pierwszy wyników był odnośnik do artykułu zatytułowanego "Dlaczego wszyscy nienawidzą Anne Hathaway?".

Reklama

"Wiele osób nie chciało dawać mi ról, bo obawiało się tego, jak bardzo toksyczna stała się moja tożsamość w Internecie. Miałam anioła w osobie Christophera Nolana, który nie przejmował się tym wszystkim i dał mi jedną z najpiękniejszych ról, jakie kiedykolwiek zagrałam, w jednym z najlepszych filmów, których byłam częścią" – wspomina Anne Hathaway mówiąc o roli doktor Amelii Brand w filmie " Interstellar " z 2014 roku. Wcześniej wystąpiła u niego w filmie "Mroczny Rycerz powstaje".

"Nie wiem, czy w tamtym czasie wiedział, że mnie wspiera, ale przyniosło to efekt. Moja kariera nie straciła tego rozpędu, który mógłby przepaść, gdyby mnie wtedy nie wspierał" – kontynuuje aktorka.

"Upokorzenie to bardzo ciężka sprawa do poradzenia sobie z nią. Kluczowe jest to, by cię nie zamknęło. Musisz być odważna, a to może być ciężkie, bo myślisz sobie, żeby zachowywać się bezpiecznie. Jeśli jednak chcesz zachować się bezpiecznie w takiej sytuacji, nie wybieraj zawodu aktorki. Musisz być nieustraszona. Musisz prosić ludzi o to, by zainwestowali w ciebie swój czas, swoje pieniądze, swoją uwagę, a do tego dbali o ciebie. Musisz więc dać im coś, co będzie warte tego wszystkiego. A jeśli nic cię to nie kosztuje, to co tak naprawdę masz do zaoferowania?" – kończy filozoficznie Hathaway.

Anne Hathaway w filmie "Miłość bez ostrzeżenia"

Na ekranach kin możemy oglądać najnowszy film z Anne Hathaway w jednej z głównych ról. Co ciekawe, w "Miłości bez ostrzeżenia" wystąpiła również Joanna Kulig. O czym jest film? To pełna humoru opowieść o tym, że w wielkim mieście nie ma rzeczy niemożliwych, a wszystkich jego mieszkańców łączy jedno - nadzieja, że wyczekiwana miłość w końcu nadejdzie. Mieszkający w najbardziej inspirującym mieście świata kompozytor przechodzi kryzys - musi napisać operę, która zachwyci cały Nowy Jork. Sprawa nie jest prosta - zblazowana śmietanka towarzyska widziała już prawie wszystko. Za radą żony, która, choć prowadzi popularną klinikę terapeutyczną, sama zmaga się z nerwicą natręctw, postanawia poszukać natchnienia w najmniej oczekiwanym miejscu. Jego muzą okaże się kapitanka statku rybackiego dryfującego wokół Manhattanu.