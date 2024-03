Joanna Kulig na ekranie z gwiazdami Hollywood

"Często dziękuję Pawłowi (Pawlikowskiemu), że dzięki jego filmowi mogę doświadczać kolejnych wspaniałych rzeczy" - opowiada Joanna Kulig w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Jej niezwykły talent dostrzegł nie tylko polski reżyser, ale również zagraniczni twórcy. W tym Rebecca Miller, której film "Miłość bez uprzedzenia" właśnie wszedł do kin. Polska aktorka wciela się w Magdalenę, imigrantkę sprzątającą w domu głównych bohaterów. Jak się okazuje, jej bohaterka została zainspirowana znajomą Rebekki Miller, która z różnych powodów wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych z małymi dziećmi, bez ówczesnego męża.

W głównych rolach występują Anne Hathaway , Peter Dinklage i Marisa Tomei . O początkach współpracy z nimi Joanna Kulig mówiła w rozmowie z PAP. "Ona (Rebecca Miller) od razu trafiła do mojego serca i szybko wytworzyła się między nami więź. Później martwiłam się, czy z Anne Hathaway też to się uda, czy będziemy na siebie otwarte, czy jednak będzie to bardzo formalny kontakt i nie będziemy miały okazji poznać się bliżej. Tymczasem bardzo się polubiłyśmy. Peter i Marisa też byli super. Możliwość spotkania z nimi, obserwowania, jak pracują, była naprawdę wielkim przeżyciem. Jestem wdzięczna wszystkim kolegom za wsparcie, jakie okazali mi na planie. Naprawdę wiele się nauczyłam" - przyznała aktorka.

Anne Hathaway o pracy z Joanną Kulig

Zdjęcie Anne Hathaway / Invision / East News

O pracy na planie "Miłości bez ostrzeżenia" opowiedziała również Anne Hathaway. Laureatka Oscara za drugoplanową rolę w "Nędznikach", w rozmowie z Marcinem Radomskim dla portalu Onet, w superlatywach wypowiedziała się na temat Joanny Kulig. "Widziałam ją w dwóch filmach - 'Idzie' i 'Zimnej wojnie'. Mamy wiele wspólnych specyficznych cech, które rzadko dzielę z innymi osobami. Jest życzliwa, otwarta i wszechstronna" - przyznała aktorka. "Praca z Joanną była wyśmienita, ona często jak ja się uśmiechała, ale bije od niej też niesamowita siła. To była przyjemność ją poznać. Wszystkie rzeczy, które robiła, robiła doskonale. Wspierałyśmy się bardzo" - dodała.

Komedia romantyczna "Miłość bez ostrzeżenia" Rebekki Miller to pełna humoru opowieść o tym, że w wielkim mieście nie ma rzeczy niemożliwych, a wszystkich jego mieszkańców łączy jedno - nadzieja, że wyczekiwana miłość w końcu nadejdzie. Mieszkający w najbardziej inspirującym mieście świata kompozytor przechodzi kryzys - musi napisać operę, która zachwyci cały Nowy Jork. Sprawa nie jest prosta - zblazowana śmietanka towarzyska widziała już prawie wszystko. Za radą żony, która, choć prowadzi popularną klinikę terapeutyczną, sama zmaga się z nerwicą natręctw, postanawia poszukać natchnienia w najmniej oczekiwanym miejscu. Jego muzą okaże się seksoholiczka, kapitan statku rybackiego dryfującego wokół Manhattanu.