To nowy gwiazdor kina akcji. Jego kolejny projekt to widowisko SF Netfliksa

Alan Ritchson: Początki kariery

Świat usłyszał o Ritchsonie w 2004 roku, gdy wziął udział w trzecim sezonie amerykańskiej edycji programu "Idol". 26-latek zachwycił jury, szczególnie Paulę Abdul, dla której specjalnie zatańczył. Był jedną z 87 osób, które dostały się do kolejnego etapu. Na tym zakończyła się jego przygoda z programem.

Dla Ritchsona był to początek kariery. Już w następnym roku pojawił się gościnnie w serialu "Tajemnice Smallville", opowiadającym o młodości Supermana. Wcielił się w Aquamana. Jak sam przyznał, nigdy nie był fanem superbohaterów. Nie ukrywał jednak, że gdyby mógł, grałby tę postać częściej. Był Aquamanem w czterech odcinkach "Tajemnic Smallville". Użyczył mu także głosu w animacji "Liga Sprawiedliwości: Nowa granica". Widzowie kojarzą aktora z dwóch sezonów serialu "Reacher" - produkcji, która w krótkim czasie okazała się jednym z największych hitów Prime Video.

Alan Ritchson: Kolejne projekty gwiazdy kina akcji

Od czasu premiery "Reachera" o Alanie Ritchsonie jest coraz głośniej, a on sam nie spoczywa na laurach. W grudniu zeszłego roku premierę miał świąteczny film "Ordinary Angels", gdzie wystąpił u boku Hilary Swank. Fabuła produkcji byłą oparta na prawdziwych wydarzeniach - przedstawiła losy fryzjerki, która zebrała społeczność małego miasteczka, aby pomóc ojcu ocalić życie jego poważnie chorej córce. Niestety, w Polsce "Ordinary Angels" nie mieli premiery. Jeżei jednak nie przepadacie za tego typu filmami, to już wkrótce będziecie mogli zobaczyć aktora w filmie w reżyserii Guya Ritchiego "The Ministry of Ungentlemanly Warfare".

Niedługo Ritchson zacznie również pracy na planie komedii oraz filmu świątecznego "The Man With The Bag", w którym wystąpi razem z legendą kina akcji - Arnoldem Schwarzeneggerem. Aktorowi jednak trochę się chyba nudzi, ponieważ już nagrał sobie kolejny projekt. Tym razem będzie to obraz science fiction realizowany dla Netfliksa.

W produkcji zatytułowanej "War Machine", jak donosie serwis Deadline, Ritchson zagra komandosa, który wraz z innymi żołnierzami przechodzi trudny trening, aby dołączyć do elitarnej jednostki. Jednak ostatniego dnia oficerom przyjdzie zmierzyć się z zagrożeniem, jakiego się nie spodziewali.

