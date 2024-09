Harry Potter mógł wyglądać zupełnie inaczej. Aktora polecał sam Steven Spielberg

Pomysł na film był niegdyś zupełnie inny. Seria o słynnym czarodzieju miała zostać wyreżyserowana przez samego Stevena Spielberga.

Słynny reżyser pracował nad projektem przez kilka miesięcy, jednak jego twórcza wizja adaptacji, która mieszałaby fabuły powieści, nie przypadła do gustu autorce książek i studiu Warner Bros. Mówiło się również, że Spielberg widzi całą sagę o czarodzieju jako... serię animowaną. Ostatecznie twórcy nie udało się nikogo przekonać do swojego pomysłu; musiał się poddać, a reżyserię powierzyć komuś innemu. Wraz z nim od całego przedsięwzięcia odsunął się także proponowany przez reżysera dziecięcy aktor - Haley Joel Osment - który miał wcielić się w głównego bohatera. Osment cieszył się już wtedy popularnością i mimo młodego wieku miał na swoim koncie nominację do Oscara za rolę w filmie "Szósty zmysł". Dostał ją, mając zaledwie 11 lat. Młody aktor był chwalony za niezwykłą grę oraz wrażliwość. Jest więc całkowicie zrozumiałe, dlaczego Spielberg chciał zaoferować mu angaż. I pewnie tak by się właśnie stało, gdyby nie fakt, że studio Warner Bros. miało inny zamysł przedsięwzięcia.

Nowy reżyser i nowa obsada. Dzięki temu Daniel Radcliffe zyskał sławę

Po rezygnacji Spielberga odpowiedzialność za pierwszy film serii przejął Chris Columbus. Na tytułowego bohatera wybrano Daniela Radcliffe'a, który podczas przesłuchań pokonał ponad 300 dziecięcych aktorów.

W obsadzie serii znaleźli się wyłącznie brytyjscy i irlandzcy aktorzy, na co ponoć mocno nalegała sama autorka. W ten sposób angażu nie dostali starający się o rolę amerykańscy kandydaci, w tym: Robin Williams (do ról Hagrida, Remusa Lupina), Rosie O'Donnell (Molly Weasley) czy Liam Aiken (Harry Potter). Zasada zatrudniania wyłącznie Brytyjczyków obowiązywała do czasu spin-offu historii, czyli "Fantastycznych zwierząt".

