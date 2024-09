Shailene Woodley jako Janis Joplin. Co wiemy o filmie?

Shailene Woodley ("Gwiazd naszych wina", "Spadkobiercy") zagra główną rolę w filmie biograficznym o Janis Joplin. Projekt otrzyma aż 2,5 miliona dolarów dofinansowania od California Film Commission. Wybrana odtwórczyni legendarnej piosenkarki ma obecnie 32 lata, jest więc starsza od Joplin w momencie jej śmierci o pięć lat.

Przez lata podejmowano liczne próby przedstawienia życia gwiazdy rocka, jednak ostatecznie żadna z nich nie doszła do skutku. Przy wcześniejszych planach kandydatkami do roli były m.in. Melissa Etheridge, Pink, Brittany Murphy, Renée Zellweger, Zooey Deschanel, czy Amy Adams. Na ten moment film nie ma jeszcze reżysera.

Janis Joplin: Historia legendy trafi do kin

Janis Joplin była jedną z najbardziej kultowych i cieszących się sukcesem artystek swojej epoki. Najczęściej wiązano ją z ruchem hippisowskim i psychodelicznym rockiem. Jej wyjątkowy głos oraz elektryzująca prezencja sceniczna każdorazowo hipnotyzowały słuchaczy. W swojej niedługiej karierze nagrała cztery albumy studyjne. Dwa z nich powstały we współpracy z grupą Big Brother and the Holding Company ("Big Brother & the Holding Company" oraz "Cheap Thrills"), a dwa nagrała solowo. Ostatni, zatytułowany "Pearl", został wydany już po jej śmierci. Artystka często znajdowała się w rankingach tworzonych przez m.in. magazyn Rolling Stone jako jedna z najważniejszych i najbardziej uzdolnionych wokalistek wszech czasów.

Joplin odeszła 4 października 1970, mając zaledwie 27 lat. Jej wielkie hity, takie jak "Cry Baby", "Piece of My Heart" czy "Me and My Bobby McGee" są cenione do dziś.

