"Sasquatch Sunset": O czym jest film?

W mglistych lasach Ameryki Północnej rodzina Sasquatch – prawdopodobnie ostatnia w swoim enigmatycznym gatunku – wyrusza w absurdalną, epicką, przezabawną i przejmującą podróż, która będzie trwała rok - brzmi oficjalny opis jednego z najdziwniejszych filmów 2024 roku. Jakie przygody rodzina Sasquatch napotka na swojej drodze? O tym widzowie przekonają się już niedługo.

W rolach głównych występują Jesse Eisenberg ("The Social Network") oraz Riley Keough ("Daisy Jones & The Six"). Na ekranie zobaczymy również takich aktorów jak Christophe Zajac-Denek ("Twin Peaks") oraz Nathan Zellner ("Damulka").

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jesse Eisenberg o bohaterze filmu „When You Finish Saving the World” INTERIA.PL

"Sasquatch Sunset" został wyreżyserowany przez braci Davida i Nathana Zellnerów. Producentem wykonawczym jest Ari Aster, który na swoim koncie ma najmroczniejsze współczesne dzieła filmowe, takie jak "Midsommar" czy "Bo się boi". Wśród producentów znalazł się także Jesse Eisenberg.

"Sasquatch Sunset": Niesamowita transformacja Eisenberga i Keough

Film "Sasquatch Sunset" zapowiadany jest jako absurdalna komedia. Oglądając zwiastun, z trudem można rozpoznać aktorów z powodu charakteryzacji, która pokrywa ich od stóp do głów. Zobaczcie sami na zwiastunie.

Kiedy Jesse Eisenberg zobaczył finalną wersję filmu, poczuł "niezwykłą ulgę". "Mogłoby istnieć wiele wersji takiego filmu" – czytamy na portalu Entertainment Weekly. " [...] [Zellnerowie] stworzyli najpiękniejszą, najbardziej wyrafinowaną, bogatą w emocje i jednocześnie poważną wersję. To po prostu najlepsze, co mogło z tego wyjść" - dodaje.

Aktorzy, przygotowując się do roli, brali udział w specjalnych treningach z koordynatorem ruchu, by jak najlepiej oddać sposób poruszania się tytułowych sasquatchów. Ponadto, jak dowiadujemy się dzięki wspomnianemu portalowi, oglądali filmy przedstawiające małpy człekokształtne, takie jak szympansy i goryle, ale przyglądali się też innym zwierzętom. Riley Keough twierdzi, że pewnego wieczoru usiadła na kanapie i przeglądała filmiki ze zwierzętami na YouTube, szukając interesujących manier, które mogłaby odwzorować.

Amerykańska widownia od 12 kwietnia ma okazję oglądać film "Sasquatch Sunset" na dużym ekranie. Wcześniej zadebiutował na festiwalu Sundance. Nie wiadomo, kiedy trafi do polskiej dystrybucji. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja otrzymała 78% pozytywnych ocen od krytyków.