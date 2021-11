W filmie wystąpili m.in. Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Rafał Królikowski, Anna Smołowik, Ina Sobala, Mateusz Rusin, Jan Englert i Małgorzata Zajączkowska. "To musi być miłość" to wielopokoleniowa opowieść o miłości opowiedziana z perspektywy kobiet.

"To musi być miłość": Bohaterowie dalecy od ideału

"Przedstawiamy bohaterów, którzy mają głębię, ale nie są idealni. Właśnie to odróżnia nas od herosów. Tym, co nas z nimi łączy, jest to, że podobnie jak oni, potrafimy walczyć o to, co w życiu ważne. Wierzę, że nasz film uzmysłowi widzom, że należy dbać o relacje z najbliższymi. Czasami wystarczy dać sobie szansę na chwilę ciszy i wsłuchanie się w siebie nawzajem" - tak o filmie mówi Rafał Królikowski, który wcielił się w jedną z głównych ról.



Akcja filmu rozgrywa się w magicznym czasie między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Miłosne zawirowania sprowadzają trzy siostry do nastrojowego Sopotu, gdzie w ramach rodzinnych obrad muszą zdecydować, co dalej z ich życiem romantycznym. Choć pobyt rozpoczynają na kanapie, w stylu Bridget Jones, muszą szybko ustalić plan działania, bo ich faceci właśnie przyjechali do miasta błagać o drugą szansę. Jednak, aby odzyskać zaufanie sióstr, będą musieli odpokutować swoje grzeszki i ponownie zdobyć ich serca. Czy im się to uda?



"Widz poczuje się w kinie jak na emocjonalnym rollercoasterze - w jednej chwili będzie ronił łzy wzruszenia, aby po chwili wybuchnąć śmiechem. Myślę, że każdy - singielki, zakochani czy partnerzy w wieloletnich związkach - odnajdą w naszym filmie cząstkę siebie" - tak o "To musi być miłość" mówi Małgorzata Kożuchowska.

Za produkcję odpowiada Akson Studio oraz koproducenci: Telewizja Polsat, Cyfrowy Polsat i Polkomtel. Film współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej a do kin wprowadza go Dystrybucja Mówi Serwis.

