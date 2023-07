To mogli być Barbie i Ken. Lista gwiazd robi wrażenie

Pierwotnie rolę otrzymała Amy Schumer. Komiczka opuściła projekt w 2017 roku. Przyznała, że nie była to dla niej prosta decyzja. "Powiedzieliśmy wtedy, że poszło o terminy" - mówiła w programie "Watch What Happens Live" w czerwcu 2023 roku. "Tak naprawdę chodziło o różnice artystyczne. Teraz stoi za tym nowa ekipa, film wygląda na fajny i feministyczny, więc na pewno go zobaczę".

Co ciekawe, wśród następczyń Schumer wymieniano między innymi Anne Hathaway. Aktorka związała się z produkcją w 2018 roku. Premierę planowano na 2020 rok. Po jej odejściu filmową Barbie została Margot Robbie.

Reklama

Wideo "Barbie" [trailer 2]

Zanim gwiazda "Dawno temu... w Hollywood" przyjęła rolę, objęła funkcję producentki. Nie byłą wtedy pewna, czy chce wystąpić w filmie. Wśród rozważanych przez nią kandydatek była m.in. Gal Gadot. "Jest tak niesamowicie piękna, ale nie nienawidzisz jej za tę urodę, bo jest szczera i tak miła, jakby zaraz miała okazać się głupiutka. Jest tak bardzo blisko granicy bycia głupiutką" - mówiła o koleżance po fachu.

W jedną z lalek Barbie w filmie Gerwig miała wcielić się Saoirse Ronan, której współpraca z reżyserką przyniosła dwie nominacje do Oscara. To nie była duża rola, ala aktorka bardzo chciała wystąpić w filmie. "Miałam zagrać epizod, bo mieszkam w Londynie, a oni akurat tam kręcili" - mówiła dla People we wrześniu 2022 roku. "Dobiło mnie, że nic z tego nie wyszło".

Wideo Margot Robbie & Greta Gerwig On THAT Barbie Shoe Shot

Ronan zdradziła także, że w jej scenie jednego z Kenów zagrałby Timothée Chalamet. "Saoirse wystąpiłaby w epizodzie z Timmym, ale oboje nie byli dostępni" - mówiła Gerwig dla CinemaBlend. "Bardzo ich kocham i czułam, jakbym robiła coś bez swoich dzieci. Znaczy, nie jestem ich mamą, ale trochę czuję się, jak ich mama".

Kenem prawie został też Dan Levy, gwiazdor nagradzanego serialu "Schitt's Creek". Nie mógł jednak przyjąć roli z powodu innych zobowiązań. Z podobnych powodów z udziału w filmie zrezygnował Bowen Yang, komik i odkrycie programu "Saturday Night Live".

"Barbie" debiutowała na ekranach polskich kin 21 lipca 2023 roku.