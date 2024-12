To już potwierdzone! Benedict Cumberbatch powróci do uwielbianej roli

Benedict Cumberbatch powróci jako Doktor Strange

Cumberbatch po raz pierwszy pojawił się na ekranach jako Doktor Strange w 2016 roku.

Podczas jednego z tegorocznych wywiadów dla Netflixa, brytyjski aktor wyznał, że naprawdę uwielbia granego przez siebie bohatera. Powiedział też, że wcielanie się w niego sprawia mu ogromną przyjemność i... z niecierpliwością czeka, aż będzie mógł się ponownie w niego wcielić w przyszłym roku.

Teraz te plotki zostały oficjalnie potwierdzone i wygląda na to, że w nadchodzącym filmie "Avengers: Doomsday" jego bohater zmierzy się z powracającym Robertem Downeyem Jr, który zagra Doktora Dooma.

Reklama

"Myślę, że wydarzy się naprawdę wiele ciekawych rzeczy i nie mogę się doczekać, co będzie dalej" - zdradził niedawno Benedict Cumberbatch w japońskiej telewizji TV Groove. Potwierdził także udział Chrisa Evansa, którego do tej pory oglądaliśmy w roli Kapitana Ameryki, a w niedawnym filmie "Deadpool i Wolverine" powrócił do roli Jonathana Storma.

Kim będzie Chris Evans?

Bohater Chrisa Evansa z najnowszego filmu z serii o Deadpoolu zginął, w dość brutalny sposób i to raczej był jego ostatni występ w uniwersum. Z kolei jako Kapitan Ameryka oddał swoją tarczę przyjacielowi i mianował go swoim następcą. W "Avengers: Doomsday" kolejna rola Evansa jest "nieujawniona", ale może podobnie jak Robert Downey Jr. Powróci jako złoczyńca.

Portal "Deadline" poinformował również, że powróci też Anthony Mackie, aktor grający obecną wersję Kapitana Ameryki, czyli Sama Wilsona.

Poważne zmiany planów

W 2022 roku ogłoszono, że "Avengers: Dynastia Kanga" będzie kolejnym filmem o Avengersach, prawdopodobnie kontynuującym fabułę Kanga z serialu "Loki" oraz filmu "Ant-Man i Osa". Marvel ogłosił nowy tytuł filmu na San Diego ComicCon w lipcu 2024 r., a także niespodziewane obsadzenie Downeya w roli Victora von Dooma. Doktor Doom jest znany z tego, że jest głównym antagonistą Fantastycznej Czwórki, więc jest więcej niż możliwe, że Pedro Pascal i jego ekipa także pojawi się w "Avengers: Doomsday".

Film "Avengers: Doomsday" trafi do kin 1 maja 2025 roku.