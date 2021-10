To już koniec Spider-Mana?! Tom Holland żegna się z rolą?

Tom Holland znany jest ze swojego "długiego języka". Już niejednokrotnie zdarzało się, że podczas wywiadów powiedział za dużo o fabule filmu, w którym występował. Taka sytuacja miała miejsce między innymi przy serii "Avengers" .



Podobno sytuacja była na tyle poważna, że w pewnym momencie twórcy filmu, ukrywali przed nim szczegóły dotyczące produkcji, tak by dowiedział się o nich możliwe jak najpóźniej.



Tom Holland: Koniec ze Spider-Manem?

W ostatnim czasie odtwórca roli Spider-Mana rozmawiał z "Entertainment Weekly". Oczywiście, jak to bywa w przypadku gadatliwego aktora, zdradził nieco informacji o fabule nowego filmu. Holland opowiedział o swojej przyjaźni z Zendayą i Jacobem Batalonem , wcielających się kolejno w dziewczynę i przyjaciela głównego bohatera.

"Stworzyliśmy naprawdę genialną relację. Byliśmy ze sobą blisko przez cały ten czas" - przyznał Holland.



Gwiazdor powiedział również, że "Bez drogi do domu" to zarazem koniec historii znanego nam Spider-Mana.

"Wszyscy traktowaliśmy ten film jak koniec franczyzy. Moim zdaniem, jeśli będziemy mieli szczęście, znowu uda nam się wcielić w te postacie, ale to będzie już ich zupełnie inna wersja. To nie byłaby trylogia "Homecoming". [...] My traktowaliśmy 'Bez drogi do domu' jak koniec naszych przygód" - zdradził Holland.



"Spider-Man: Bez drogi do domu": Kiedy premiera? [FABUŁA, OBSADA]

Biorąc pod uwagę to, co mieliśmy okazję zobaczyć w zwiastunie, nadchodzący film o przygodach "Pajączka" będzie bardzo, ale to bardzo emocjonujący i zapewne trochę zagmatwany.



Weźmy pod uwagę, że zobaczymy wrogów "różnych" Spider-Manów, nie tylko tej wersji granej przez Toma Hollanda. W zwiastunie pojawił się przecież Doktor Octopus ( Alfred Molina ), który był przeciwnikiem bohatera w filmie "Spider-Man 2" , gdzie w tytułową postać wcielał się Tobey Maguire .



Jak można się spodziewać, biorąc pod uwagę scenę po napisach w filmie "Venom: Carnage" , w "Spider-Man: Bez drogi do domu" zobaczymy też Eddiego Brocka ( Tom Hardy ), czyli Venoma.



Film "Spider-Man: Bez drogi do domu" będzie miał premierę 17 grudnia 2021 roku.

Judyta Nowak