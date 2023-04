Poznali się w latach 90. na deskach londyńskiego teatru w spektaklu "Les Grandes Horizontales". Później ich zawodowe ścieżki skrzyżowały się w 2010 roku na planie filmu "Dom snów" . To właśnie podczas pracy nad thrillerem Jima Sheridana miał zrodzić się płomienny romans Rachel Weisz i Daniela Craiga . Wiele wskazuje na to, że był to ich ostatni wspólny filmowy projekt. Gdy w trakcie wywiadu dla Sunday Today dziennikarz Willie Geist przywołał występ aktorskiej pary, z nadzieją, że może kiedyś małżonkowie ponownie pojawią się wspólnie na ekranie, Weisz bez wahania odparła, że nie mają takich planów.

Rachel Weisz i Daniel Craig nie planują wspólnych filmów

"Oczywiście wspólne granie było wspaniałym doświadczeniem. Jednak uwielbiamy nasze prywatne, rodzinne życie, w którym każde z nas idzie do swojej pracy. Poza tym możemy się lepiej zorganizować i zamieniać. Gdy on jest w pracy, ja mogę zostać w domu z dziećmi i odwrotnie. Gdybyśmy robili coś razem w tym samym czasie, prawdopodobnie nie byłoby tak idealne" - stwierdziła aktorka.

Zarówno Weisz, jak i Craig starają się bardzo oddzielić życie zawodowe i prywatne. Sporadycznie pojawiają się razem na czerwonym dywanie, zręcznie unikając zainteresowania mediów. Pytani o prywatne aspekty, raczej unikają odpowiedzi. Jednym z wyjątków była krótka wypowiedź aktorki, której udzieliła, brytyjskiemu "The Sun" w 2013 roku. Zapytana o życie u boku filmowego Bonda wyznała, że żadne z nich w domu nie opowiada o swojej pracy, wspólne chwile celebrują jak przystało na małżonków, a nie filmowy duet.

"Ani ja nie opowiadam mu o swojej pracy, ani on nie opowiada mi swojej. Dwoje aktorów mówiących bez przerwy o graniu - to nie do pomyślenia. Czy jest coś gorszego dla związku niż rozmawianie o pracy? Nie sądzę" - stwierdziła gwiazda filmu "Mumia".