To jest jej czas? Niedługo zobaczymy ją w popularnym serialu i u boku Supermana

W rozmowie z "Deadline" Merced zdradziła, że cieszy się, że przyszło jej wcielić się w pierwszą latynoamerykańską superbohaterkę z uniwersum Spider-Mana. Aktorka zagrała Anyę Corazon, która debiutowała w komiksach jako Araña w 2006 roku. Od tego czasu pojawia się regularnie w publikacjach z Pająkiem.

"Superman: Legacy": Długi proces castingu

W nowych przygodach Człowieka ze Stali Merced wcieli się w superbohaterkę Hawkgirl. Aktorka zdradziła, że Gunn ma grupę zaufanych współpracowników, dzięki którym jego filmy są wyjątkowe. Według niej zespół reżysera ma niesamowitą komunikację, co ułatwia pracę nad kolejną produkcją. "Cieszę się, że jestem tego częścią. Cieszę się, że mi zaufał" - mówiła.

Merced przyznała, że proces castingu był bardzo długi, podobnie jak późniejsze próby. Zażartowała, że dzięki temu ma teraz prywatny numer Gunna i może wysłać mu wiadomość w każdej chwili.

Drugi sezon "The Last of Us": Isabela Merced chwali showrunnera

Aktorka zdradziła także, że zaczęła już zdjęcia do drugiego sezonu "The Last of Us" stacji HBO. Dodała, że do obsady dołączyli także jej znajomy z branży. Nie mogła jednak podać jego imienia.

Merced dołączyła do adaptacji popularnej gry wideo razem z Kaitlyn Dever, którą nazwała jedną z najbardziej utalentowanych aktorek, z którymi kiedykolwiek pracowała.

Zdradziła także, że jest ogromną fanką drugiej odsłony gry, która będzie podstawą scenariusza serialu, i ukończyła ją w jeden weekend. Zastanawiała się wtedy, jak jej fabuła zostanie przeniesiona na narrację telewizyjną. "Craig Mazin [showrunner i scenarzysta] jest jednym z najmądrzejszych ludzi, według mnie to geniusz. Gdyby go przetestowali, pewnie tak by wyszło. Wie, jak w tak ograniczonym czasie tchnąć w te postaci życie. Kocham go. Jest niesamowity" - mówiła w rozmowie z "Deadline".

W drugim sezonie "The Last of Us" Merced wcieli się w Dinę, dziewczynę Ellie (Bella Ramsey). Produkcja nie ma określonej daty premiery, ale mówi się, że zobaczymy ją w 2025 roku. Zdjęcia do "Superman: Legacy" rozpoczną się w najbliższym czasie. Film trafi do kin 11 lipca 2025 roku. Premiera "Madame Web" już 14 lutego 2024 roku.