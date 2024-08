To jeden z największych hitów ubiegłego roku! Teraz zobaczycie go na platformie Max

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

"Anatomia upadku" to jeden z najciekawszych filmów, które miały premierę w ubiegłym roku. Został doceniony na wielkich rozdaniach nagród, otrzymując Oscara i Złoty Glob w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny. Od teraz zobaczycie go także w domu - hit trafił dziś do streamingu!

Zdjęcie Sandra Hüller w scenie z filmu "Anatomia upadku" / materiały prasowe