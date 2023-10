Film "X-Men: Ostatni bastion" z 2006 roku został wyreżyserowany przez Bretta Ratnera . Jednak pierwotnie to Matthew Vaughn , twórca serii "Kingsman", miał podjąć się tego zadania. Po wielu latach Brytyjczyk postanowił ujawnić, co takiego sprawiło, że zrezygnował z tego projektu. Opowiedział o tym w trakcie spotkania z uczestnikami festiwalu popkultury Comic Con w Nowym Jorku. Przybliżył im historię, kiedy to odwiedził biuro jednego z dyrektorów wytwórni Fox.

Matthew Vaughn: Fałszywy scenariusz dla Halle Berry

"Na jego biurku leżał scenariusz 'X-Men 3'. Od razu spostrzegłem, że jest o wiele grubszy. Zapytałem: 'Co to za projekt?'. Powiedziano mi, abym się tym nie przejmował. Wziąłem do ręki ten scenariusz i otworzyłem na pierwszej stronie. Było tam napisane coś w stylu: 'Afryka. Dzieci są bliskie śmierci z powodu braku wody. Storm (mutantka potrafiąca kontrolować pogodę - przyp. red.) wywołuje jednak burzę, by uratować wszystkie te dzieci'. Pomyślałem, że to niezły pomysł" - wspominał Vaughn, cytowany przez serwis Screen Rant.

"Gdy zapytałem raz jeszcze: 'Co to jest?', dyrektor odpowiedział: 'To tylko scenariusz dla Halle Berry, bo jeszcze nie podpisała umowy. Ona chce właśnie czegoś takiego. Kiedy podpisze kontrakt, wyrzucimy to do kosza'. Pomyślałem wtedy: 'O kurczę, jeśli chcecie to zrobić aktorce mającej na koncie Oscara, to uciekam stąd'" - wyjawił Vaughn. Reżyser nie wspomniał, jak wyglądały dalsze negocjacje Foxa z Berry. Jednak faktem jest, że aktorka zagrała w "Ostatnim bastionie".

W przypadku Vaughna prawdziwe zaś okazało się powiedzenie: co się odwlecze, to nie uciecze. Pięć lat później stanął za kamerą superprodukcji "X-Men: Pierwsza klasa" .